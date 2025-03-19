Какие стрижки старят - прически, которые старят и больше не в тренде

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году
Мимические морщины могут появиться еще в 20 лет — особенно если человек очень эмоциональный и часто задействует мимику. Улыбаемся, удивляемся, хмурим брови — и кожа на лице постепенно "запоминает" эти движения. Но может ли на появление морщин влиять обычная челка?
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Как обычная прическа может влиять на внешний вид
Косметологи объясняют: если челка слишком длинная или закрывает глаза, приходится постоянно щуриться. А это опять же напрягает лоб и провоцирует морщины. Но если прическа удобная и не мешает смотреть — ничего страшного, она не вызывает дополнительной нагрузки на мышцы лица.
Однако не только челка может играть роль. Есть еще один нюанс — определенные стрижки также могут добавлять возраста. Например, прямое каре до подбородка с ровным пробором часто "утяжеляет" черты лица, делает его визуально грустным и подчеркивает все мелкие изменения кожи.
Если лицо теряет упругость, такая стрижка может еще больше акцентировать внимание на дряблой коже и морщинах, особенно в зоне щек и нижней трети лица. А вот мягкие волны, легкие слои или объем у корней — наоборот, освежают и омолаживают.
Но главная причина преждевременных морщин — активная мимика. Если человек постоянно морщит лоб, поднимает брови — морщины появляются раньше, и тут уже не важно, есть челка или нет.
Интересно и то, что тип характера также влияет. Флегматичные, спокойные люди обычно дольше остаются без морщин. А вот энергичные, импульсивные холерики, привыкшие активно жестикулировать и выражать эмоции, сталкиваются с морщинами значительно раньше.
Итог прост: не столько челка виновата, сколько наша мимика. Но если прическа мешает видеть или подчёркивает изменения лица — лучше подобрать что-то более легкое, свежее и удобное.
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