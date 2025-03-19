Какие стрижки старят - прически, которые старят и больше не в тренде

Мастер по прическам. Фото: Freepik

Мимические морщины могут появиться еще в 20 лет — особенно если человек очень эмоциональный и часто задействует мимику. Улыбаемся, удивляемся, хмурим брови — и кожа на лице постепенно "запоминает" эти движения. Но может ли на появление морщин влиять обычная челка?

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Косметологи объясняют: если челка слишком длинная или закрывает глаза, приходится постоянно щуриться. А это опять же напрягает лоб и провоцирует морщины. Но если прическа удобная и не мешает смотреть — ничего страшного, она не вызывает дополнительной нагрузки на мышцы лица.

Челка. Фото из Instagram

Однако не только челка может играть роль. Есть еще один нюанс — определенные стрижки также могут добавлять возраста. Например, прямое каре до подбородка с ровным пробором часто "утяжеляет" черты лица, делает его визуально грустным и подчеркивает все мелкие изменения кожи.

Если лицо теряет упругость, такая стрижка может еще больше акцентировать внимание на дряблой коже и морщинах, особенно в зоне щек и нижней трети лица. А вот мягкие волны, легкие слои или объем у корней — наоборот, освежают и омолаживают.

Прямое каре. Фото из Instagram

Но главная причина преждевременных морщин — активная мимика. Если человек постоянно морщит лоб, поднимает брови — морщины появляются раньше, и тут уже не важно, есть челка или нет.

Интересно и то, что тип характера также влияет. Флегматичные, спокойные люди обычно дольше остаются без морщин. А вот энергичные, импульсивные холерики, привыкшие активно жестикулировать и выражать эмоции, сталкиваются с морщинами значительно раньше.

Итог прост: не столько челка виновата, сколько наша мимика. Но если прическа мешает видеть или подчёркивает изменения лица — лучше подобрать что-то более легкое, свежее и удобное.

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