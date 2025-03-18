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Стрижки для жінок після 45, що повністю змінюють стиль

18 березня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Яка зачіска омолоджує жінку після 45 — прості ідеї, які змінюють усе
Гарна жінка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Коли за плечима вже 45, хочеться мати свіжий, доглянутий й стильний вигляд. І саме правильно підібрана зачіска часто грає тут головну роль. Багато жінок у цьому віці віддають перевагу коротким стрижкам — і не дарма. Вони справді можуть зробити обличчя молодшим, а образ — легким та сучасним.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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З віком наше волосся змінюється — стає тоншим або не таким об’ємним, як раніше. Саме тому короткі зачіски — чудове рішення. Вони додають об'єму, підкреслюють красиві риси обличчя й не потребують довгого укладання.

Серед найвдаліших варіантів для жінок після 45 — піксі, боб та їхні стильні варіації. Наприклад, боб із хвилястим укладанням має легкий, невимушений й дуже жіночний вигляд. А піксі з подовженим чубчиком з одного боку — це ще й спосіб зробити образ грайливішим і трохи сміливішим.

Стрижка піксі давно в усіх на слуху
Піксі. Фото з Instagram

Якщо волосся тонке — коротка стрижка додає йому об’єму. Якщо густе — стає простіше доглядати. Але важливо враховувати форму обличчя. Наприклад, овальному пасує майже все, а от для круглого краще вибрати варіант із видовженими пасмами чи асиметричним чубчиком — так обличчя буде матиме більш витягнутий вигляд.

Ще один плюс коротких стрижок — вони економлять час. Не потрібно годинами стояти біля дзеркала — зачіска має акуратний вигляд навіть без особливих зусиль.

Стрижка, що залишається актуальною роки
Стрижка боб. Фото з Instagram

Стилісти радять звертати увагу не лише на форму, а й на структуру волосся. Вдалий мають вигляд скуйовджені, природні варіанти.

А щоб образ був ще гармонійнішим — важливо підібрати правильний колір. Світліші відтінки часто омолоджують, додають свіжості й м’якості обличчю. Головне — щоб відтінок був природним і пасував саме вам.

Тому якщо давно хотілося змін — саме час спробувати щось нове. Коротка зачіска — це не просто про волосся, це про настрій, стиль і впевненість у собі.

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