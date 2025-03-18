Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Стрижки для женщин после 45, которые полностью меняют стиль arrow

Стрижки для женщин после 45, которые полностью меняют стиль

18 марта 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какая прическа омолаживает женщину после 45 - простые идеи, которые меняют все
Красивая женщина. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Когда за плечами уже 45, хочется выглядеть свежо, ухоженно и стильно. И именно правильно подобранная прическа часто играет здесь главную роль. Многие женщины в этом возрасте отдают предпочтение коротким стрижкам — и не зря. Они действительно могут сделать лицо моложе, а образ — легким и современным.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Почему после 45 лет стоит делать короткие стрижки

С возрастом наши волосы меняются — становятся тоньше или не такими объемными, как раньше. Именно поэтому короткие прически — отличное решение. Они добавляют объема, подчеркивают красивые черты лица и не требуют долгой укладки.

Среди самых удачных вариантов для женщин после 45 — пикси, боб и их стильные вариации. Например, боб с волнистой укладкой выглядит легко, непринужденно и очень женственно. А пикси с удлиненной челкой с одной стороны — это еще и способ сделать образ более игривым и немного смелым.

Стрижка піксі давно в усіх на слуху
Пикси. Фото из Instagram

Если волосы тонкие — короткая стрижка добавляет им объема. Если густые — становится проще ухаживать. Но важно учитывать форму лица. Например, овальному подходит почти все, а вот для круглого лучше выбрать вариант с удлиненными прядями или асимметричной челкой — так лицо будет выглядеть более вытянутым.

Еще один плюс коротких стрижек — они экономят время. Не нужно часами стоять у зеркала — прическа выглядит аккуратно даже без особых усилий.

Стрижка, що залишається актуальною роки
Стрижка боб. Фото из Instagram

Стилисты советуют обращать внимание не только на форму, но и на структуру волос. Удачно выглядят взъерошенные, естественные варианты.

А чтобы образ был еще более гармоничным — важно подобрать правильный цвет. Более светлые оттенки часто омолаживают, добавляют свежести и мягкости лицу. Главное — чтобы оттенок был естественным и подходил именно вам.

Поэтому если давно хотелось перемен — самое время попробовать что-то новое. Короткая прическа — это не просто про волосы, это про настроение, стиль и уверенность в себе.

Ранее мы писали о том, какие стильные прически можно уложить за считанные минуты без каких-либо средств.

Также мы сообщали, какую стрижку весны-2025 уже сделала многими любимая звезда.

мода тренды стрижки прически стиль
Реклама
Реклама
Реклама