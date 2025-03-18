Какая прическа омолаживает женщину после 45 - простые идеи, которые меняют все

Красивая женщина. Фото: Freepik

Когда за плечами уже 45, хочется выглядеть свежо, ухоженно и стильно. И именно правильно подобранная прическа часто играет здесь главную роль. Многие женщины в этом возрасте отдают предпочтение коротким стрижкам — и не зря. Они действительно могут сделать лицо моложе, а образ — легким и современным.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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С возрастом наши волосы меняются — становятся тоньше или не такими объемными, как раньше. Именно поэтому короткие прически — отличное решение. Они добавляют объема, подчеркивают красивые черты лица и не требуют долгой укладки.

Среди самых удачных вариантов для женщин после 45 — пикси, боб и их стильные вариации. Например, боб с волнистой укладкой выглядит легко, непринужденно и очень женственно. А пикси с удлиненной челкой с одной стороны — это еще и способ сделать образ более игривым и немного смелым.

Пикси. Фото из Instagram

Если волосы тонкие — короткая стрижка добавляет им объема. Если густые — становится проще ухаживать. Но важно учитывать форму лица. Например, овальному подходит почти все, а вот для круглого лучше выбрать вариант с удлиненными прядями или асимметричной челкой — так лицо будет выглядеть более вытянутым.

Еще один плюс коротких стрижек — они экономят время. Не нужно часами стоять у зеркала — прическа выглядит аккуратно даже без особых усилий.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Стилисты советуют обращать внимание не только на форму, но и на структуру волос. Удачно выглядят взъерошенные, естественные варианты.

А чтобы образ был еще более гармоничным — важно подобрать правильный цвет. Более светлые оттенки часто омолаживают, добавляют свежести и мягкости лицу. Главное — чтобы оттенок был естественным и подходил именно вам.

Поэтому если давно хотелось перемен — самое время попробовать что-то новое. Короткая прическа — это не просто про волосы, это про настроение, стиль и уверенность в себе.

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