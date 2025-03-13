Трендові зачіски-2025 — стильні ідеї для пошкодженого волосся

Гарні зачіски без термоукладання — бережемо пошкоджене волосся
Гарне волосся — це не просто приємний бонус, а справжня суперсила. Коли воно має здоровий і доглянутий вигляд, ми почуваємося впевненіше, ніби світ вже трохи кращий. Але всі ці фени, праски, плойки — хоч і зручні, але часто залишають по собі не надто приємний слід: сухі кінчики, ламкість, втрата блиску. Вихід з такої ситуації є.
В ТСН розповіли, як укласти волосся, не травмуючи його.
Хороша новина: можна мати стильний вигляд, не торкаючись до гарячих інструментів. Є купа зачісок, які легко зробити без фена чи праски — і вони мають не менш крутий вигляд.
Укладки для волосся, які точно варто спробувати
Крабик — знову в моді
Зробіть недбалий вузол і закріпіть його великим крабиком. Кілька пасом можна залишити вільними — це додає легкості.
Низький пучок
Простий, але елегантний варіант. Хвіст, скручений у вузол — і зачіска готова. Для святкового вигляду — додайте шпильку чи оберніть косу навколо основи.
Гладкий пучок
Любите порядок і чіткість? Зачешіть волосся назад, трохи гелю — і все тримається ідеально.
Пучок із бантом
Звичайний пучок на маківці стане стильнішим, якщо додати стрічку або бантик. Маленький акцент — великий ефект.
"Бульбашковий" хвіст
Хвіст, розділений гумками на кілька частин — має креативний й веселий вигляд. Просто, але дуже ефектно.
"Ананас"
Зберіть кучеряве волосся у високий хвіст — отримаєте стильний вигляд і збережете завитки.
Отже, щоб мати гарну зачіску, не обов’язково палити волосся. Навпаки — природні методи роблять образ більш живим, а волосся — здоровим.
Раніше ми писали про те, яка головна зачіска цієї весни, яку вже почали робити зірки.
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