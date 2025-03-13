Трендові зачіски-2025 — стильні ідеї для пошкодженого волосся

Стильна укладка. Фото: Freepik

Гарне волосся — це не просто приємний бонус, а справжня суперсила. Коли воно має здоровий і доглянутий вигляд, ми почуваємося впевненіше, ніби світ вже трохи кращий. Але всі ці фени, праски, плойки — хоч і зручні, але часто залишають по собі не надто приємний слід: сухі кінчики, ламкість, втрата блиску. Вихід з такої ситуації є.

В ТСН розповіли, як укласти волосся, не травмуючи його.

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Хороша новина: можна мати стильний вигляд, не торкаючись до гарячих інструментів. Є купа зачісок, які легко зробити без фена чи праски — і вони мають не менш крутий вигляд.

Укладки для волосся, які точно варто спробувати

Крабик — знову в моді

Зробіть недбалий вузол і закріпіть його великим крабиком. Кілька пасом можна залишити вільними — це додає легкості.

Крабик. Фото з Instagram

Низький пучок

Простий, але елегантний варіант. Хвіст, скручений у вузол — і зачіска готова. Для святкового вигляду — додайте шпильку чи оберніть косу навколо основи.

Низький хвіст. Фото з Instagram

Гладкий пучок

Любите порядок і чіткість? Зачешіть волосся назад, трохи гелю — і все тримається ідеально.

Гладкий пучок. Фото з Instagram

Пучок із бантом

Звичайний пучок на маківці стане стильнішим, якщо додати стрічку або бантик. Маленький акцент — великий ефект.

Пучок з бантом. Фото з Instagram

"Бульбашковий" хвіст

Хвіст, розділений гумками на кілька частин — має креативний й веселий вигляд. Просто, але дуже ефектно.

"Бульбашковий" хвіст. Фото з Instagram

"Ананас"

Зберіть кучеряве волосся у високий хвіст — отримаєте стильний вигляд і збережете завитки.

Високий хвіст. Фото з Instagram

Отже, щоб мати гарну зачіску, не обов’язково палити волосся. Навпаки — природні методи роблять образ більш живим, а волосся — здоровим.

Раніше ми писали про те, яка головна зачіска цієї весни, яку вже почали робити зірки.

Також ми повідомляли, які укладки варто робити на тонке волосся.