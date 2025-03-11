Стрижка із 70-х, що стала фаворитом стилістів у 2025 році

Стильна стрижка. Фото: Freepik

Одна з найгарячіших зачісок цієї весни — це саме вона. Стильна, жіночна та трохи ностальгійна стрижка із 70-х знову повернулася в моду й уже підкорює серця по всьому світу. Назва в неї хоч і незвична — mouse haircut або ж "мишача стрижка", але вона має зовсім не такий скромний вигляд, як здається на перший погляд.

Новини.LIVE розповість більше про неї.

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Бо вона справді універсальна. Ідеальний має вигляд як на середньому, так і на довгому волоссі, пасує до будь-якої форми обличчя, не залежить від структури волосся — хоч пряме, хоч хвилясте, хоч кучеряве. Секрет — у шаруватості: завдяки каскадному зрізу з’являється м’який об’єм, волосся має густіший і ніби здоровіший вигляд.

Особливий шарм додає довгий рваний чубчик — фішка, яку обожнювали ще у 70-х. Він красиво обрамляє обличчя, м’якше робить риси, акцентує погляд і навіть приховує високе або широке чоло. Така деталь додає образу трохи грайливості, але водночас залишає його вишуканим.

Мишача стрижка. Фото з Instagram

Як укладати модну зачіску

Все дуже просто — і це ще один плюс. На середній довжині достатньо злегка збити пасма руками, і готово — стильний образ без зайвих зусиль. Хочете трохи більше акценту? Тоді можна нанести крем або текстурувальний спрей — волосся стане більш виразним, а шари краще помітними.

На довгому волоссі ця зачіска має ще розкішніший вигляд. Можна залишити локони розпущеними або зібрати їх у легкий недбалий хвіст. Або ж заплести вільний колосок — такий варіант має романтичний та сучасний вигляд.

Розкішна зачіска. Фото з Instagram

"Mouse haircut" — це той випадок, коли стиль зустрічається з простотою. Вона не потребує багато годин укладки, але завжди має ефектний вигляд. І саме тому знову стає трендом, який хочеться спробувати.

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