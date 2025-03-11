Стрижка из 70-х, ставшая фаворитом стилистов в 2025 году

Стильная стрижка. Фото: Freepik

Одна из самых горячих причесок этой весны — это именно она. Стильная, женственная и немного ностальгическая стрижка из 70-х снова вернулась в моду и уже покоряет сердца по всему миру. Название у нее хоть и необычное — "mouse haircut" или "мышиная стрижка", но она выглядит совсем не так скромно, как кажется на первый взгляд.

Новости.LIVE расскажет больше о ней.

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Потому что она действительно универсальна. Идеально смотрится как на средних, так и на длинных волосах, подходит к любой форме лица, не зависит от структуры волос — хоть прямые, хоть волнистые, хоть вьющиеся. Секрет — в слоистости: благодаря каскадному срезу появляется мягкий объем, волосы выглядят гуще и как будто здоровее.

Особый шарм добавляет длинная рваная челка — фишка, которую обожали еще в 70-х. Она красиво обрамляет лицо, мягче делает черты, акцентирует взгляд и даже скрывает высокий или широкий лоб. Такая деталь добавляет образу немного игривости, но в то же время оставляет его изысканным.

Мышиная стрижка. Фото из Instagram

Как укладывать модную прическу

Все очень просто — и это еще один плюс. На средней длине достаточно слегка взбить пряди руками, и готово — стильный образ без лишних усилий. Хотите немного больше акцента? Тогда можно нанести крем или текстурирующий спрей — волосы станут более выразительными, а слои лучше заметными.

На длинных волосах эта прическа выглядит еще более роскошно. Можно оставить локоны распущенными или собрать их в легкий небрежный хвост. Или же заплести свободный колосок — такой вариант выглядит романтично и современно.

Роскошная прическа. Фото из Instagram

"Mouse haircut" — это тот случай, когда стиль встречается с простотой. Она не требует много часов укладки, но всегда выглядит эффектно. И именно поэтому снова становится трендом, который хочется попробовать.

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