Трендові стрижки березня, що омолоджують на десятки років

Дівчина з гарною зачіскою. Фото: Freepik

Весна — ідеальний час для змін. Якщо хочеться освіжити свій образ, зверніть увагу на трендові стрижки цього сезону. Головна особливість сучасних зачісок — невимушеність і природність. Вони мають такий вигляд, ніби волосся вже трохи відросло, а текстура додає образу легкості. Такі стрижки не лише стильні, а й зручні у догляді.

В Cosmopolitan зібрали для вас 5 варіантів, які допоможуть створити актуальний весняний лук.

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Boyish Bob

Короткий боб у хлоп’ячому стилі — це сміливе рішення для тих, хто цінує простоту та елегантність. Така стрижка додає образу грайливості й не потребує складного укладання. Легкі хвилі або незначний об’єм — і ви маєте стильний вигляд без зайвих зусиль.

Boyish Bob. Фото з Instagram

Каскад

Класика, яка не виходить із моди. Каскадні стрижки надають волоссю динамічності та об’єму, роблять його візуально густішим. А головне — не потребують ретельного укладання, адже природна текстура сама формує гарний силует.

Каскад. Фото з Instagram

Whispy Bangs

Легкий, "повітряний" чубчик додає образу ніжності й невимушеності. Це чудове рішення, якщо хочеться змін без радикального вкорочення довжини. Підходить практично всім типам обличчя та поєднується з будь-якими варіантами стрижок.

Whispy Bangs. Фото з Instagram

Біксі

Суміш бобу та піксі — ідеальний варіант для тих, хто хоче коротку, але не надто радикальну стрижку. Волосся має об’ємний вигляд, а образ виходить стильним і сучасним. Ідеально пасує тим, хто любить легкі та швидкі укладання.

Піксі. Фото з Instagram

Чубчик Birkin

Тонкий, трохи подовжений чубчик, що нагадує стиль культової акторки Джейн Біркін.

Він має природний вигляд, не перевантажує обличчя і чудово поєднується як із довгим волоссям, так і зі стрижками середньої довжини.

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