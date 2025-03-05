Трендові стрижки березня, що омолоджують на десятки років

Модні стрижки березня, що молодять — їх радять стилісти
Весна — ідеальний час для змін. Якщо хочеться освіжити свій образ, зверніть увагу на трендові стрижки цього сезону. Головна особливість сучасних зачісок — невимушеність і природність. Вони мають такий вигляд, ніби волосся вже трохи відросло, а текстура додає образу легкості. Такі стрижки не лише стильні, а й зручні у догляді.
В Cosmopolitan зібрали для вас 5 варіантів, які допоможуть створити актуальний весняний лук.
Трендові стрижки цієї весни, що освіжають образ
Boyish Bob
Короткий боб у хлоп’ячому стилі — це сміливе рішення для тих, хто цінує простоту та елегантність. Така стрижка додає образу грайливості й не потребує складного укладання. Легкі хвилі або незначний об’єм — і ви маєте стильний вигляд без зайвих зусиль.
Каскад
Класика, яка не виходить із моди. Каскадні стрижки надають волоссю динамічності та об’єму, роблять його візуально густішим. А головне — не потребують ретельного укладання, адже природна текстура сама формує гарний силует.
Whispy Bangs
Легкий, "повітряний" чубчик додає образу ніжності й невимушеності. Це чудове рішення, якщо хочеться змін без радикального вкорочення довжини. Підходить практично всім типам обличчя та поєднується з будь-якими варіантами стрижок.
Біксі
Суміш бобу та піксі — ідеальний варіант для тих, хто хоче коротку, але не надто радикальну стрижку. Волосся має об’ємний вигляд, а образ виходить стильним і сучасним. Ідеально пасує тим, хто любить легкі та швидкі укладання.
Чубчик Birkin
Тонкий, трохи подовжений чубчик, що нагадує стиль культової акторки Джейн Біркін.
Він має природний вигляд, не перевантажує обличчя і чудово поєднується як із довгим волоссям, так і зі стрижками середньої довжини.
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