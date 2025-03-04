Як укладати популярну стрижку-2025 — легкі та стильні варіанти

Укладка волосся. Фото: Freepik

Clavi-cut — це та сама ідеальна довжина, яка дає повну свободу вибору. Волосся вже не зовсім коротке, як у бобі чи каре, але й не надто довге, щоб потребувати постійного укладання. Це справжня золота середина, яка дозволяє кожного дня змінювати стиль — від розслаблених хвиль до бездоганно гладких зачісок.

Детальніше про це розповіло видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Яка стильна стрижка легка в укладанні

Цей варіант вже давно підкорив зірок, адже він має стильний вигляд, підходить під будь-який тип обличчя та легко адаптується до різних образів. Найприємніше — не потрібно витрачати багато часу на догляд: варто лише трохи змінити проділ, додати чубчик чи використати стильний аксесуар — і зачіска буде мати інакший вигляд.

Ось кілька ідей, які допоможуть обрати ідеальний варіант укладки:

Пляжні хвилі — ніби волосся висохло після морського бризу, легке та невимушене. Чудовий варіант для повсякденного образу.

Пляжні хвилі. Фото з Instagram

Прямий проділ і глянцевий блиск — ідеально гладке волосся з дзеркальним сяйвом має елегантний та сучасний вигляд. Підходить як для роботи, так і для вечірнього виходу.

Селена Гомес. Фото з Instagram



Об’єм у стилі 90-х — пишне укладання з м’якими хвилями біля коріння додає густоти та має максимально ефектний вигляд.

Об’єм у стилі 90-х. Фото з Instagram

Бічний проділ — здається простою зміною, але насправді може повністю перетворити зовнішній вигляд, надаючи зачісці виразності.

Бічний проділ. Фото з Instagram

Slicked back hair — гладке волосся, зачесане назад, додає впевненості та має дуже сучасний вигляд. Ідеальний вибір для ділових подій або сміливих образів.

Зендея. Фото з Instagram

Old Hollywood — розкішні хвилі в стилі старого Голлівуду роблять образ жіночним і вишуканим.

Гарні хвилі на волоссі. Фото з Instagram

Clavi-cut — це не просто стрижка, а можливість щодня експериментувати та створювати нові стильні образи. Незалежно від того, чи хочеться легкості та природності, чи елегантності та розкоші — ця довжина дозволяє все.

Раніше ми писали про те, які стрижки мають ідеальний вигляд навіть без бездоганної укладки.

Також ми повідомляли, яка популярна стрижка буде найбільш жадана цього сезону.