Как укладывать популярную стрижку-2025 — легкие и стильные варианты

Укладка волос. Фото: Freepik

Clavi-cut — это та самая идеальная длина, которая дает полную свободу выбора. Волосы уже не совсем короткие, как в бобе или каре, но и не слишком длинные, чтобы нуждаться в постоянной укладке. Это настоящая золотая середина, которая позволяет каждый день менять стиль — от расслабленных волн до безупречно гладких причесок.

Подробнее об этом рассказало издание Cosmopolitan.

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Этот вариант уже давно покорил звезд, ведь он выглядит стильно, подходит под любой тип лица и легко адаптируется к различным образам. Самое приятное — не нужно тратить много времени на уход: стоит лишь немного изменить пробор, добавить челку или использовать стильный аксессуар — и прическа будет выглядеть по-другому.

Вот несколько идей, которые помогут выбрать идеальный вариант укладки:

Пляжные волны — будто волосы высохли после морского бриза, легкие и непринужденные. Отличный вариант для повседневного образа.

Пляжные волны. Фото из Instagram

Прямой пробор и глянцевый блеск — идеально гладкие волосы с зеркальным сиянием выглядят элегантно и современно. Подходит как для работы, так и для вечернего выхода.

Селена Гомес. Фото из Instagram

Объем в стиле 90-х — пышная укладка с мягкими волнами у корней добавляет густоты и выглядит максимально эффектно.

Объем в стиле 90-х. Фото из Instagram

Боковой пробор — кажется простым изменением, но на самом деле может полностью преобразить внешний вид, придавая прическе выразительности.

Боковой пробор. Фото из Instagram

Slicked back hair — гладкие волосы, зачесанные назад, добавляют уверенности и выглядят очень современно. Идеальный выбор для деловых событий или смелых образов.

Зендея. Фото из Instagram

Old Hollywood — роскошные волны в стиле старого Голливуда делают образ женственным и изысканным.

Красивые волны на волосах. Фото из Instagram

Clavi-cut — это не просто стрижка, а возможность ежедневно экспериментировать и создавать новые стильные образы. Независимо от того, хочется легкости и естественности или элегантности и роскоши — эта длина позволяет все.

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