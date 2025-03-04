Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Простые способы укладки популярной стрижки-2025 arrow

Простые способы укладки популярной стрижки-2025

4 марта 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как укладывать популярную стрижку-2025 — легкие и стильные варианты
Укладка волос. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Clavi-cut — это та самая идеальная длина, которая дает полную свободу выбора. Волосы уже не совсем короткие, как в бобе или каре, но и не слишком длинные, чтобы нуждаться в постоянной укладке. Это настоящая золотая середина, которая позволяет каждый день менять стиль — от расслабленных волн до безупречно гладких причесок.

Подробнее об этом рассказало издание Cosmopolitan.

Читайте также:

Какая стильная стрижка легкая в укладке

Этот вариант уже давно покорил звезд, ведь он выглядит стильно, подходит под любой тип лица и легко адаптируется к различным образам. Самое приятное — не нужно тратить много времени на уход: стоит лишь немного изменить пробор, добавить челку или использовать стильный аксессуар — и прическа будет выглядеть по-другому.

Вот несколько идей, которые помогут выбрать идеальный вариант укладки:

Пляжные волны — будто волосы высохли после морского бриза, легкие и непринужденные. Отличный вариант для повседневного образа.

Легкі хвилі мають дуже елегантний вигляд
Пляжные волны. Фото из Instagram

Прямой пробор и глянцевый блеск — идеально гладкие волосы с зеркальным сиянием выглядят элегантно и современно. Подходит как для работы, так и для вечернего выхода.

Селена Гомес часто віддає перевагу саме цій зачісці
Селена Гомес. Фото из Instagram

Объем в стиле 90-х — пышная укладка с мягкими волнами у корней добавляет густоты и выглядит максимально эффектно.

Стрижки у стилі 90-х знову в тренді
Объем в стиле 90-х. Фото из Instagram

Боковой пробор — кажется простым изменением, но на самом деле может полностью преобразить внешний вид, придавая прическе выразительности.

Найбільш універсальна укладка на коротке та середнє волосся
Боковой пробор. Фото из Instagram

Slicked back hair — гладкие волосы, зачесанные назад, добавляют уверенности и выглядят очень современно. Идеальный выбор для деловых событий или смелых образов.

Зачіска для ділових і сміливих образів
Зендея. Фото из Instagram

Old Hollywood — роскошные волны в стиле старого Голливуда делают образ женственным и изысканным.

Розкішні хвилі мають звабливий вигляд
Красивые волны на волосах. Фото из Instagram

Clavi-cut — это не просто стрижка, а возможность ежедневно экспериментировать и создавать новые стильные образы. Независимо от того, хочется легкости и естественности или элегантности и роскоши — эта длина позволяет все.

Ранее мы писали о том, какие стрижки выглядят идеально даже без безупречной укладки.

Также мы сообщали, какая популярная стрижка будет наиболее востребована в этом сезоне.

мода тренды стрижки прически стиль
Реклама
Реклама
Реклама