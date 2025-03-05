Трендовые стрижки марта, что омолаживают на десятки лет

Девушка с красивой прической. Фото: Freepik

Весна — идеальное время для перемен. Если хочется освежить свой образ, обратите внимание на трендовые стрижки этого сезона. Главная особенность современных причесок — непринужденность и естественность. Они выглядят так, будто волосы уже немного отросли, а текстура добавляет образу легкости. Такие стрижки не только стильные, но и удобные в уходе.

В Cosmopolitan собрали для вас 5 вариантов, которые помогут создать актуальный весенний лук.

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Boyish Bob

Короткий боб в мальчишеском стиле — это смелое решение для тех, кто ценит простоту и элегантность. Такая стрижка добавляет образу игривости и не требует сложной укладки. Легкие волны или незначительный объем — и вы выглядите стильно без лишних усилий.

Boyish Bob. Фото из Instagram

Каскад

Классика, которая не выходит из моды. Каскадные стрижки придают волосам динамичности и объема, делают их визуально гуще. А главное — не требуют тщательной укладки, ведь естественная текстура сама формирует красивый силуэт.

Каскад. Фото из Instagram

Whispy Bangs

Легкая, "воздушная" челка добавляет образу нежности и непринужденности. Это отличное решение, если хочется перемен без радикального укорачивания длины. Подходит практически всем типам лица и сочетается с любыми вариантами стрижек.

Whispy Bangs. Фото из Instagram

Бикси

Смесь боба и пикси — идеальный вариант для тех, кто хочет короткую, но не слишком радикальную стрижку. Волосы выглядят объемно, а образ получается стильным и современным. Идеально подходит тем, кто любит легкие и быстрые укладки.

Пикси. Фото из Instagram

Челка Birkin

Тонкая, немного удлиненная челка, напоминающая стиль культовой актрисы Джейн Биркин.

Он выглядит естественно, не перегружает лицо и отлично сочетается как с длинными волосами, так и со стрижками средней длины.

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