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Модные стрижки марта, которые молодят — их советуют стилисты

5 марта 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые стрижки марта, что омолаживают на десятки лет
Девушка с красивой прической. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — идеальное время для перемен. Если хочется освежить свой образ, обратите внимание на трендовые стрижки этого сезона. Главная особенность современных причесок — непринужденность и естественность. Они выглядят так, будто волосы уже немного отросли, а текстура добавляет образу легкости. Такие стрижки не только стильные, но и удобные в уходе.

В Cosmopolitan собрали для вас 5 вариантов, которые помогут создать актуальный весенний лук.

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Boyish Bob

Короткий боб в мальчишеском стиле — это смелое решение для тех, кто ценит простоту и элегантность. Такая стрижка добавляет образу игривости и не требует сложной укладки. Легкие волны или незначительный объем — и вы выглядите стильно без лишних усилий.

Боб - це стрижка, що буде актуальна ще не один рік
Boyish Bob. Фото из Instagram

Каскад

Классика, которая не выходит из моды. Каскадные стрижки придают волосам динамичности и объема, делают их визуально гуще. А главное — не требуют тщательной укладки, ведь естественная текстура сама формирует красивый силуэт.

Каскад - універсальна стрижка на усіх
Каскад. Фото из Instagram

Whispy Bangs

Легкая, "воздушная" челка добавляет образу нежности и непринужденности. Это отличное решение, если хочется перемен без радикального укорачивания длины. Подходит практически всем типам лица и сочетается с любыми вариантами стрижек.

Чубчики зараз в тренді
Whispy Bangs. Фото из Instagram

Бикси

Смесь боба и пикси — идеальный вариант для тех, кто хочет короткую, но не слишком радикальную стрижку. Волосы выглядят объемно, а образ получается стильным и современным. Идеально подходит тем, кто любит легкие и быстрые укладки.

Біксі хороший варіант для тих, хто любить короткі стрижки
Пикси. Фото из Instagram

Челка Birkin

Тонкая, немного удлиненная челка, напоминающая стиль культовой актрисы Джейн Биркин.

Он выглядит естественно, не перегружает лицо и отлично сочетается как с длинными волосами, так и со стрижками средней длины.

Ранее мы писали о том, какая стрижка сейчас у всех на устах.

Также мы сообщали, какие стрижки не теряют актуальность годами.

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