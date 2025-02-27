Ця стрижка у всіх на вустах — найпопулярніший тренд сезону

Стильна стрижка. Фото: Freepik

Стрижка боб залишається в трендах і цієї весни. Вона підходить як для буднів, так і для особливих подій, адже має вишуканий вигляд, додає образу доглянутості та молодості. Попри свою довжину, ця зачіска не обмежує у варіантах укладання — навпаки, відкриває безліч можливостей для експериментів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Зірки не обходять боб стороною — Лілі Коллінз, Гейлі Бібер та Кейт Бланшетт вже давно носять цю стрижку. Боб можна сміливо назвати зачіскою, яка пройшла випробування часом.

Чому боб — ідеальна стрижка

Підходить усім — незалежно від віку чи форми обличчя.

Проста в догляді — волосся швидко сохне, легко укладається.

Має стильний вигляд — навіть без складних укладок додає образу витонченості.

Універсальна — можна носити прямим, хвилястим, з рваними кінцями або класичним зрізом.

Стрижка Лілі Коллінз. Фото з Instagram

Як з’явився боб

Свого часу цю стрижку популяризував британський стиліст Відал Сассун, показавши, що коротке волосся може бути не менш ефектним, ніж довге. Відтоді боб не зникає з перукарських трендів — його обирають ті, хто хоче оновити зовнішність, освіжити образ і підкреслити риси обличчя.

Який боб обрати

Класичний — довжина до підборіддя, ідеально гладкий зріз.

— довжина до підборіддя, ідеально гладкий зріз. Подовжений — волосся трохи нижче плечей, додає легкості.

— волосся трохи нижче плечей, додає легкості. Європейський — текстурний, з м’якими хвильками для ефекту природності.

Боб. Фото з Instagram

Щоб стрижка завжди мала доглянутий вигляд, рекомендується оновлювати її раз на два місяці. А ще — експериментувати з фарбуванням: омбре, балаяж або легкі відблиски зроблять боб ще виразнішим.

Боб — це вибір тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвих зусиль. Ця зачіска не втрачає популярності вже десятки років, і схоже, що залишиться модною ще дуже довго.

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