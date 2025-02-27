Ця стрижка у всіх на вустах — найпопулярніший тренд сезону

Найпопулярніша стрижка, що підкорила світ у 2025 році
Стрижка боб залишається в трендах і цієї весни. Вона підходить як для буднів, так і для особливих подій, адже має вишуканий вигляд, додає образу доглянутості та молодості. Попри свою довжину, ця зачіска не обмежує у варіантах укладання — навпаки, відкриває безліч можливостей для експериментів.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Зірки не обходять боб стороною — Лілі Коллінз, Гейлі Бібер та Кейт Бланшетт вже давно носять цю стрижку. Боб можна сміливо назвати зачіскою, яка пройшла випробування часом.
Чому боб — ідеальна стрижка
Підходить усім — незалежно від віку чи форми обличчя.
Проста в догляді — волосся швидко сохне, легко укладається.
Має стильний вигляд — навіть без складних укладок додає образу витонченості.
Універсальна — можна носити прямим, хвилястим, з рваними кінцями або класичним зрізом.
Як з’явився боб
Свого часу цю стрижку популяризував британський стиліст Відал Сассун, показавши, що коротке волосся може бути не менш ефектним, ніж довге. Відтоді боб не зникає з перукарських трендів — його обирають ті, хто хоче оновити зовнішність, освіжити образ і підкреслити риси обличчя.
Який боб обрати
- Класичний — довжина до підборіддя, ідеально гладкий зріз.
- Подовжений — волосся трохи нижче плечей, додає легкості.
- Європейський — текстурний, з м’якими хвильками для ефекту природності.
Щоб стрижка завжди мала доглянутий вигляд, рекомендується оновлювати її раз на два місяці. А ще — експериментувати з фарбуванням: омбре, балаяж або легкі відблиски зроблять боб ще виразнішим.
Боб — це вибір тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвих зусиль. Ця зачіска не втрачає популярності вже десятки років, і схоже, що залишиться модною ще дуже довго.
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