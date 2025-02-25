Культові стрижки, що залишаються в моді завжди

Безсмертна класика — стрижки, які не виходять з моди
Мода змінюється, але є зачіски, які залишаються актуальними незалежно від трендів. Вони підкреслюють індивідуальність, підходять для різних типів волосся та форм обличчя, а також не вимагають надмірного догляду.
Якщо шукаєте ідеальну зачіску, яка не набридне через кілька місяців, Новини.LIVE назве кілька варіантів, що перевірені часом.
Модні стрижки, що актуальні завжди
Боб — класика, що не підведе
Ця зачіска — втілення елегантності та універсальності. Боб може бути рівним або текстурованим, довшим чи коротшим – у будь-якому випадку він має стильний вигляд.
Кому пасує:
- практично всім типам обличчя;
- тим, хто хоче мати доглянутий вигляд без складного укладання;
- дівчатам із тонким волоссям — надає густоти.
Каре
Каре залишається одним із найпопулярніших варіантів для тих, хто цінує гармонійний вигляд і простоту догляду. Його можна носити гладким, хвилястим або з легкою недбалістю.
Кому пасує:
- власницям прямого або трохи хвилястого волосся;
- дівчатам із круглим або квадратним обличчям — подовжений варіант каре візуально робить риси м’якшими;
- тим, хто хоче стильну зачіску без надмірного стайлінгу.
Шеггі
Об’єм, легкість та рух — ось головні риси шеггі. Завдяки багатошаровості ця зачіска створює ефект повітряної текстури та виглядає сучасно й невимушено.
Кому пасує:
- тим, хто хоче додати волоссю об’єму й динаміки;
- власницям хвилястого або кучерявого волосся — підкреслює природну текстуру;
- любителькам стилю "недбала елегантність".
Каскад
Якщо не хочеться втрачати довжину, але є бажання освіжити образ, каскад — ідеальне рішення. Різна довжина пасм створює природний рух та робить волосся живим і доглянутим.
Кому пасує:
- тим, хто має середню або довгу довжину волосся;
- власницям тонкого волосся — додає густоти;
- дівчатам із круглим або квадратним обличчям — візуально подовжує його.
Яку б стрижку ви не обрали, головне — це ваш комфорт та впевненість у собі. Адже краса — це не лише форма зачіски, а й внутрішня гармонія.
Раніше ми писали про те, які стрижки будуть в моді цієї весни.
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