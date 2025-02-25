Культовые стрижки, что остаются в моде всегда

Мастер по прическам. Фото: Freepik

Мода меняется, но есть прически, которые остаются актуальными независимо от трендов. Они подчеркивают индивидуальность, подходят для разных типов волос и форм лица, а также не требуют чрезмерного ухода.

Если ищете идеальную прическу, которая не надоест через несколько месяцев, Новини.LIVE назовет несколько вариантов, проверенных временем.

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Боб — классика, которая не подведет

Эта прическа — воплощение элегантности и универсальности. Боб может быть ровным или текстурированным, длиннее или короче — в любом случае он выглядит стильно.

Кому подходит:

практически всем типам лица;

тем, кто хочет выглядеть ухоженно без сложной укладки;

девушкам с тонкими волосами — придает густоту.

Боб. Фото из Instagram

Каре

Каре остается одним из самых популярных вариантов для тех, кто ценит гармоничный вид и простоту ухода. Его можно носить гладким, волнистым или с легкой небрежностью.

Кому подходит:

обладательницам прямых или немного волнистых волос;

девушкам с круглым или квадратным лицом — удлиненный вариант каре визуально делает черты более мягкими;

тем, кто хочет стильную прическу без чрезмерного стайлинга.

Каре. Фото из Instagram

Шегги

Объем, легкость и движение — вот главные черты шегги. Благодаря многослойности эта прическа создает эффект воздушной текстуры и выглядит современно и непринужденно.

Кому подходит:

тем, кто хочет добавить волосам объема и динамики;

обладательницам волнистых или вьющихся волос — подчеркивает естественную текстуру;

любительницам стиля "небрежная элегантность".

Шегги. Фото из Instagram

Каскад

Если не хочется терять длину, но есть желание освежить образ, каскад — идеальное решение. Разная длина прядей создает естественное движение и делает волосы живыми и ухоженными.

Кому подходит:

тем, кто имеет среднюю или длинную длину волос;

обладательницам тонких волос — добавляет густоты;

девушкам с круглым или квадратным лицом — визуально удлиняет его.

Каскад. Фото из Instagram

Какую бы стрижку вы ни выбрали, главное — это ваш комфорт и уверенность в себе. Ведь красота — это не только форма прически, но и внутренняя гармония.

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