Культовые стрижки, что остаются в моде всегда

Бессмертная классика — стрижки, что не выходят из моды
Мода меняется, но есть прически, которые остаются актуальными независимо от трендов. Они подчеркивают индивидуальность, подходят для разных типов волос и форм лица, а также не требуют чрезмерного ухода.
Если ищете идеальную прическу, которая не надоест через несколько месяцев, Новини.LIVE назовет несколько вариантов, проверенных временем.
Модные стрижки, которые актуальны всегда
Боб — классика, которая не подведет
Эта прическа — воплощение элегантности и универсальности. Боб может быть ровным или текстурированным, длиннее или короче — в любом случае он выглядит стильно.
Кому подходит:
- практически всем типам лица;
- тем, кто хочет выглядеть ухоженно без сложной укладки;
- девушкам с тонкими волосами — придает густоту.
Каре
Каре остается одним из самых популярных вариантов для тех, кто ценит гармоничный вид и простоту ухода. Его можно носить гладким, волнистым или с легкой небрежностью.
Кому подходит:
- обладательницам прямых или немного волнистых волос;
- девушкам с круглым или квадратным лицом — удлиненный вариант каре визуально делает черты более мягкими;
- тем, кто хочет стильную прическу без чрезмерного стайлинга.
Шегги
Объем, легкость и движение — вот главные черты шегги. Благодаря многослойности эта прическа создает эффект воздушной текстуры и выглядит современно и непринужденно.
Кому подходит:
- тем, кто хочет добавить волосам объема и динамики;
- обладательницам волнистых или вьющихся волос — подчеркивает естественную текстуру;
- любительницам стиля "небрежная элегантность".
Каскад
Если не хочется терять длину, но есть желание освежить образ, каскад — идеальное решение. Разная длина прядей создает естественное движение и делает волосы живыми и ухоженными.
Кому подходит:
- тем, кто имеет среднюю или длинную длину волос;
- обладательницам тонких волос — добавляет густоты;
- девушкам с круглым или квадратным лицом — визуально удлиняет его.
Какую бы стрижку вы ни выбрали, главное — это ваш комфорт и уверенность в себе. Ведь красота — это не только форма прически, но и внутренняя гармония.
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