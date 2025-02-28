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Найкращі стрижки, які мають ідеальний вигляд навіть без укладки

28 лютого 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Топові стрижки, що не вимагають укладки — прості й стильні
Стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кожна жінка мріє мати чудовий вигляд без зайвих зусиль, особливо коли справа стосується зачіски. Хочеться прокинутися, провести рукою по волоссю — і готово! Саме тому існують стрижки, які мають стильний вигляд без складного укладання.

Новини.LIVE розповість про кілька модних варіантів для тих, хто цінує свій час і хоче мати доглянуте волосся без довгих годин перед дзеркалом.

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Шеггі — легка недбалість у тренді

Якщо волосся тонке або трохи в’ється, стрижка шеггі — ідеальне рішення. Завдяки багатошаровості вона створює об’єм і має такий вигляд, ніби ви щойно вийшли із салону. А головне — не потребує щоденного укладання. Вистачить висушити волосся і трохи розтріпати його руками — ось вам стильний образ без зайвих клопотів.

Шеггі - нова стильна стрижка 2025 року
Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Подовжене каре — елегантна і проста стрижка

Цей варіант — знахідка для тих, хто хоче підкреслити риси обличчя та візуально зробити їх більш витонченими. Подовжене каре додає об’єму, має молодіжний вигляд і чудово пасує майже всім. А якщо додати чубчик — вийде ще більш модний варіант, який цього року на піку популярності.

Подовжене каре завжди має стильний вигляд
Подовжене каре. Фото з Instagram

Піксі

Ця коротка стрижка — ідеальний вибір для тих, хто хоче мати стильний вигляд без будь-якого укладання. Завдяки текстурі та правильній довжині волосся саме лягає так, як потрібно. Піксі додає образу виразності, молодить і підкреслює риси обличчя. А головне — навіть після сну волосся має охайний вигляд, тож ніяких зайвих клопотів.

Піксі - нова хітова стрижка для модниць
Піксі. Фото з Instagram

Обирайте ту стрижку, яка підходить вам найбільше, і нехай ваш образ завжди буде гармонійним без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, які стрижки тримаються роки в трендах.

Також ми повідомляли, яка стрижка буде самою популярною цього року.

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