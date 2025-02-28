Топові стрижки, що не вимагають укладки — прості й стильні

Найкращі стрижки, які мають ідеальний вигляд навіть без укладки
Кожна жінка мріє мати чудовий вигляд без зайвих зусиль, особливо коли справа стосується зачіски. Хочеться прокинутися, провести рукою по волоссю — і готово! Саме тому існують стрижки, які мають стильний вигляд без складного укладання.
Новини.LIVE розповість про кілька модних варіантів для тих, хто цінує свій час і хоче мати доглянуте волосся без довгих годин перед дзеркалом.
Трендові стрижки цієї весни
Шеггі — легка недбалість у тренді
Якщо волосся тонке або трохи в’ється, стрижка шеггі — ідеальне рішення. Завдяки багатошаровості вона створює об’єм і має такий вигляд, ніби ви щойно вийшли із салону. А головне — не потребує щоденного укладання. Вистачить висушити волосся і трохи розтріпати його руками — ось вам стильний образ без зайвих клопотів.
Подовжене каре — елегантна і проста стрижка
Цей варіант — знахідка для тих, хто хоче підкреслити риси обличчя та візуально зробити їх більш витонченими. Подовжене каре додає об’єму, має молодіжний вигляд і чудово пасує майже всім. А якщо додати чубчик — вийде ще більш модний варіант, який цього року на піку популярності.
Піксі
Ця коротка стрижка — ідеальний вибір для тих, хто хоче мати стильний вигляд без будь-якого укладання. Завдяки текстурі та правильній довжині волосся саме лягає так, як потрібно. Піксі додає образу виразності, молодить і підкреслює риси обличчя. А головне — навіть після сну волосся має охайний вигляд, тож ніяких зайвих клопотів.
Обирайте ту стрижку, яка підходить вам найбільше, і нехай ваш образ завжди буде гармонійним без зайвих зусиль.
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