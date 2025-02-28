Топовые стрижки, что не требуют укладки — простые и стильные

Лучшие стрижки, которые выглядят идеально даже без укладки
Каждая женщина мечтает выглядеть великолепно без лишних усилий, особенно когда дело касается прически. Хочется проснуться, провести рукой по волосам — и готово! Именно поэтому существуют стрижки, которые выглядят стильно без сложной укладки.
Новини.LIVE расскажет о нескольких модных вариантов для тех, кто ценит свое время и хочет иметь ухоженные волосы без долгих часов перед зеркалом.
Трендовые стрижки этой весны
Шегги — легкая небрежность в тренде
Если волосы тонкие или немного вьются, стрижка шегги — идеальное решение. Благодаря многослойности она создает объем и выглядит так, будто вы только что вышли из салона. А главное — не требует ежедневной укладки. Достаточно высушить волосы и немного растрепать их руками — вот вам стильный образ без лишних хлопот.
Удлиненное каре — элегантная и простая стрижка
Этот вариант — находка для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица и визуально сделать их более изящными. Удлиненное каре добавляет объема, выглядит молодежно и отлично подходит почти всем. А если добавить челку — получится еще более модный вариант, который в этом году на пике популярности.
Пикси
Эта короткая стрижка — идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно без какой-либо укладки. Благодаря текстуре и правильной длине волосы именно ложатся так, как нужно. Пикси добавляет образу выразительности, молодит и подчеркивает черты лица. А главное — даже после сна волосы выглядят опрятно, так что никаких лишних хлопот.
Выбирайте ту стрижку, которая подходит вам больше всего, и пусть ваш образ всегда будет гармоничным без лишних усилий.
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