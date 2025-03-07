Найкращі зачіски для тонкого волосся у 2025 році

Гарна укладка. Фото: Freepik

Багато жінок мріють про пишне волосся, але що робити, якщо воно тонке і рідке? Не поспішайте засмучуватись — правильна зачіска може візуально додати об’єму та зробити укладку значно простішою. Головне — знайти варіант, який підходить саме вам.

Про це пише Real Simple.

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Перед тим як обирати зачіску, варто врахувати кілька моментів:

Уникайте сильного натягу волосся — це може призвести до його ослаблення. Віддавайте перевагу легким укладанням, які створюють ефект густоти. Використовуйте засоби для додаткового об’єму — сухий шампунь, текстуруючі спреї чи пінку.

Які ефектні варіанти зачісок допоможуть надати волоссю об’єму

Низький вільний хвіст

Ідеальний вибір для тих, хто хоче створити легку текстуру. Завийте волосся великою плойкою, щоб з’явилися ніжні хвилі. Далі зробіть невисокий хвіст, залишивши кілька пасм біля обличчя. Щоб зачіска мала об’ємніший вигляд, злегка розпушіть хвіст пальцями.

Низький хвіст. Фото з Instagram

Об’ємний пучок

Хочете додати густоти? Перед тим як зібрати волосся, накрутіть його на плойку та обробіть текстуруючим спреєм. Зберіть волосся у хвіст, скрутіть його в пучок і закріпіть шпильками. Чим вільніше його зробите, тим об’ємніший він буде мати вигляд.

Об’ємний пучок. Фото з Instagram

Високий пучок з ефектом густоти

Завийте волосся, щоб створити об’єм біля коренів, потім сформуйте пучок на маківці, залишивши кілька вільних пасм. Обробіть зачіску лаком або спреєм для фіксації — і стильний образ готовий.

Високий пучок. Фото з Instagram

Мальвінка — класика, що завжди працює

Ця зачіска додає легкості та робить тонке волосся візуально густішим. Злегка підніміть волосся біля коренів, закріпіть верхню частину на потилиці і зафіксуйте невидимками. Можна додати спеціальний валик або шпильки для ще більшого ефекту.

Стильна зачіска. Фото з Instagram

Фальшивий боб

Хочете спробувати коротку зачіску, але не готові різати волосся? Спробуйте штучний боб! Розділіть волосся на дві частини, зробіть низькі хвостики, підверніть їх всередину і закріпіть шпильками. Завершіть укладку лаком, і вуаля — у вас стильний боб без стрижки.

Боб. Фото з Instagram

Щоб волосся завжди мало доглянутий вигляд, використовуйте якісні засоби для текстури та об’єму.

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