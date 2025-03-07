Лучшие прически для тонких волос в 2025 году

Красивая укладка. Фото: Freepik

Многие женщины мечтают о пышных волосах, но что делать, если они тонкие и редкие? Не спешите расстраиваться — правильная прическа может визуально добавить объема и сделать укладку значительно проще. Главное — найти вариант, который подходит именно вам.

Об этом пишет Real Simple.

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Перед тем как выбирать прическу, стоит учесть несколько моментов:

Избегайте сильного натяжения волос — это может привести к их ослаблению. Отдавайте предпочтение легким укладкам, которые создают эффект густоты. Используйте средства для дополнительного объема — сухой шампунь, текстурирующие спреи или пенку.

Какие эффектные варианты причесок помогут придать волосам объем

Низкий свободный хвост

Идеальный выбор для тех, кто хочет создать легкую текстуру. Завивайте волосы большой плойкой, чтобы появились нежные волны. Далее сделайте невысокий хвост, оставив несколько прядей возле лица. Чтобы прическа выглядела более объемной, слегка распушите хвост пальцами.

Низкий хвост. Фото из Instagram

Объемный пучок

Хотите добавить густоты? Перед тем как собрать волосы, накрутите их на плойку и обработайте текстурирующим спреем. Соберите волосы в хвост, скрутите их в пучок и закрепите заколками. Чем свободнее его сделаете, тем объемнее он будет выглядеть.

Объемный пучок. Фото из Instagram

Высокий пучок с эффектом густоты

Завивайте волосы, чтобы создать объем у корней, затем сформируйте пучок на макушке, оставив несколько свободных прядей. Обработайте прическу лаком или спреем для фиксации — и стильный образ готов.

Высокий пучок. Фото из Instagram

Мальвинка — классика, которая всегда работает

Эта прическа добавляет легкости и делает тонкие волосы визуально гуще. Слегка приподнимите волосы у корней, закрепите верхнюю часть на затылке и зафиксируйте невидимками. Можно добавить специальный валик или заколки для еще большего эффекта.

Стильная прическа. Фото из Instagram

Фальшивый боб

Хотите попробовать короткую прическу, но не готовы резать волосы? Попробуйте искусственный боб! Разделите волосы на две части, сделайте низкие хвостики, подверните их внутрь и закрепите заколками. Завершите укладку лаком, и вуаля — у вас стильный боб без стрижки.

Боб. Фото из Instagram

Чтобы волосы всегда выглядели ухоженными, используйте качественные средства для текстуры и объема.

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