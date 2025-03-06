Як оновити зачіску у 2025 — 4 стрижки, що вразять усіх

Дівчина з гарною стрижкою. Фото: Freepik

Новий рік — нові тренди! Кожен сезон приносить свіжі ідеї у світ краси, і цей рік не виняток. Якщо хочеться змінити образ, оновити зачіску або просто спробувати щось нове, ця добірка допоможе знайти ідеальний варіант. Адже найкращий тренд — це той, що підкреслює вашу індивідуальність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

На яку стрижку звернути увагу у 2025

Легкі завитки — природність у моді

Цього року кучеряве волосся на піку популярності! Але якщо природа подарувала вам прямі пасма, можна створити ефект легких локонів за допомогою біозавивки. Вона зробить волосся більш об’ємним і текстурним, надаючи образу природної легкості.

Кучеряве волосся. Фото з Instagram

Недбала піксі

Коротка стрижка піксі залишається в моді, але тепер вона має більш розслаблений та трохи недбалий вигляд. Такий варіант додає волоссю об’єму, а образу — сміливості й стилю. Ідеальний вибір для тих, хто хоче підкреслити риси обличчя та додати динаміки у свій стиль.

Піксі. Фото з Instagram

Легка шеггі

Об’єм, легкість і рух — все це про стрижку шеггі. Вона створює ефект природної текстури завдяки м’яким шарам. Це чудовий варіант для тих, хто прагне зробити волосся візуально густішим та додати йому легкості.

Шеггі. Фото з Instagram

Рвані кінчики — стильна недбалість

Ще один тренд — ефект "легко порваних" кінців. Завдяки мінімальним шарам на кінчиках волосся має більш об’ємний вигляд, а укладка стає простою та невимушеною.

Рвані кінчики. Фото з Instagram

Головне — обирайте те, що подобається саме вам. Адже жоден тренд не замінить впевненості у собі та гармонії зі своїм образом.

Раніше ми писали про те, які модні стрижки березня ще й молодять.

Також ми повідомляли, які є варіанти укладки однієї популярної стрижки.