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ТОП-4 модные стрижки, которые изменят ваш стиль в 2025 году

6 марта 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как обновить прическу в 2025 — 4 стрижки, которые поразят всех
Девушка с красивой стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — новые тренды! Каждый сезон приносит свежие идеи в мир красоты, и этот год не исключение. Если хочется сменить образ, обновить прическу или просто попробовать что-то новое, эта подборка поможет найти идеальный вариант. Ведь лучший тренд — это тот, что подчеркивает вашу индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Легкие завитки — естественность в моде

В этом году вьющиеся волосы на пике популярности! Но если природа подарила вам прямые пряди, можно создать эффект легких локонов с помощью биозавивки. Она сделает волосы более объемными и текстурными, придавая образу естественную легкость.

Кучеряве волосся - універсальний вибір на різну довжину
Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Небрежная пикси

Короткая стрижка пикси остается в моде, но теперь она выглядит более расслабленной и немного небрежной. Такой вариант добавляет волосам объема, а образу — смелости и стиля. Идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица и добавить динамики в свой стиль.

Недбала піксі популярна як ніколи
Пикси. Фото из Instagram

Легкая шегги

Объем, легкость и движение — все это о стрижке шегги. Она создает эффект естественной текстуры благодаря мягким слоям. Это отличный вариант для тех, кто хочет сделать волосы визуально гуще и добавить им легкости.

Шеггі - нова хітова стрижка 2025 року
Шегги. Фото из Instagram

Рваные кончики — стильная небрежность

Еще один тренд — эффект "легко порванных" концов. Благодаря минимальным слоям на кончиках волосы выглядят более объемными, а укладка становится простой и непринужденной.

Альтернатива для тих, хто любить стрижку каскад
Рваные кончики. Фото из Instagram

Главное — выбирайте то, что нравится именно вам. Ведь ни один тренд не заменит уверенности в себе и гармонии со своим образом.

Ранее мы писали о том, какие модные стрижки марта еще и молодят.

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