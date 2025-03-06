Как обновить прическу в 2025 — 4 стрижки, которые поразят всех

Девушка с красивой стрижкой. Фото: Freepik

Новый год — новые тренды! Каждый сезон приносит свежие идеи в мир красоты, и этот год не исключение. Если хочется сменить образ, обновить прическу или просто попробовать что-то новое, эта подборка поможет найти идеальный вариант. Ведь лучший тренд — это тот, что подчеркивает вашу индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Легкие завитки — естественность в моде

В этом году вьющиеся волосы на пике популярности! Но если природа подарила вам прямые пряди, можно создать эффект легких локонов с помощью биозавивки. Она сделает волосы более объемными и текстурными, придавая образу естественную легкость.

Вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Небрежная пикси

Короткая стрижка пикси остается в моде, но теперь она выглядит более расслабленной и немного небрежной. Такой вариант добавляет волосам объема, а образу — смелости и стиля. Идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица и добавить динамики в свой стиль.

Пикси. Фото из Instagram

Легкая шегги

Объем, легкость и движение — все это о стрижке шегги. Она создает эффект естественной текстуры благодаря мягким слоям. Это отличный вариант для тех, кто хочет сделать волосы визуально гуще и добавить им легкости.

Шегги. Фото из Instagram

Рваные кончики — стильная небрежность

Еще один тренд — эффект "легко порванных" концов. Благодаря минимальным слоям на кончиках волосы выглядят более объемными, а укладка становится простой и непринужденной.

Рваные кончики. Фото из Instagram

Главное — выбирайте то, что нравится именно вам. Ведь ни один тренд не заменит уверенности в себе и гармонии со своим образом.

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