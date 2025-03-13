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Красивые прически без термоукладки — бережем поврежденные волосы

13 марта 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые прически-2025 — стильные идеи для поврежденных волос
Стильная укладка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Красивые волосы — это не просто приятный бонус, а настоящая суперсила. Когда они выглядят здоровыми и ухоженными, мы чувствуем себя увереннее, будто мир уже немного лучше. Но все эти фены, утюжки, плойки — хоть и удобны, но часто оставляют после себя не слишком приятный след: сухие кончики, ломкость, потеря блеска. Выход из такой ситуации есть.

В ТСН рассказали, как уложить волосы, не травмируя их.

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Хорошая новость: можно выглядеть стильно, не прикасаясь к горячим инструментам. Есть куча причесок, которые легко сделать без фена или утюжка — и они выглядят не менее круто.

Укладки для волос, которые точно стоит попробовать

Крабик — снова в моде

Сделайте небрежный узел и закрепите его большим крабиком. Несколько прядей можно оставить свободными — это добавляет легкости.

Зараз в тренді крабики у вигляді ментелика
Крабик. Фото из Instagram

Низкий пучок

Простой, но элегантный вариант. Хвост, скрученный в узел — и прическа готова. Для праздничного вида — добавьте заколку или оберните косу вокруг основы.

Низький пучок має дуже елегантний вигляд
Низкий хвост. Фото из Instagram

Гладкий пучок

Любите порядок и четкость? Зачешите волосы назад, немного геля — и все держится идеально.

Ідеальна зачіска, хто любить стриманість в усьому
Гладкий пучок. Фото из Instagram

Пучок с бантом

Обычный пучок на макушке станет стильнее, если добавить ленту или бантик. Маленький акцент — большой эффект.

Стрічка додасть зачісці оригінальності
Пучок с бантом. Фото из Instagram

"Пузырьковый" хвост

Хвост, разделенный резинками на несколько частей — выглядит креативно и весело. Просто, но очень эффектно.

Можна зробити оригінальний хвіст
"Пузырьковый" хвост. Фото из Instagram

"Ананас"

Соберите вьющиеся волосы в высокий хвост — получите стильный вид и сохраните завитки.

Для кучерявого волосся краще обрати високий хвіст
Высокий хвост. Фото из Instagram

Итак, чтобы иметь красивую прическу, не обязательно жечь волосы. Наоборот — естественные методы делают образ более живым, а волосы — здоровыми.

Ранее мы писали о том, какая главная прическа этой весны, что уже начали делать звезды.

Также мы сообщали, какие укладки стоит делать на тонкие волосы.

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