Трендовые прически-2025 — стильные идеи для поврежденных волос

Стильная укладка. Фото: Freepik

Красивые волосы — это не просто приятный бонус, а настоящая суперсила. Когда они выглядят здоровыми и ухоженными, мы чувствуем себя увереннее, будто мир уже немного лучше. Но все эти фены, утюжки, плойки — хоть и удобны, но часто оставляют после себя не слишком приятный след: сухие кончики, ломкость, потеря блеска. Выход из такой ситуации есть.

В ТСН рассказали, как уложить волосы, не травмируя их.

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Хорошая новость: можно выглядеть стильно, не прикасаясь к горячим инструментам. Есть куча причесок, которые легко сделать без фена или утюжка — и они выглядят не менее круто.

Укладки для волос, которые точно стоит попробовать

Крабик — снова в моде

Сделайте небрежный узел и закрепите его большим крабиком. Несколько прядей можно оставить свободными — это добавляет легкости.

Крабик. Фото из Instagram

Низкий пучок

Простой, но элегантный вариант. Хвост, скрученный в узел — и прическа готова. Для праздничного вида — добавьте заколку или оберните косу вокруг основы.

Низкий хвост. Фото из Instagram

Гладкий пучок

Любите порядок и четкость? Зачешите волосы назад, немного геля — и все держится идеально.

Гладкий пучок. Фото из Instagram

Пучок с бантом

Обычный пучок на макушке станет стильнее, если добавить ленту или бантик. Маленький акцент — большой эффект.

Пучок с бантом. Фото из Instagram

"Пузырьковый" хвост

Хвост, разделенный резинками на несколько частей — выглядит креативно и весело. Просто, но очень эффектно.

"Пузырьковый" хвост. Фото из Instagram

"Ананас"

Соберите вьющиеся волосы в высокий хвост — получите стильный вид и сохраните завитки.

Высокий хвост. Фото из Instagram

Итак, чтобы иметь красивую прическу, не обязательно жечь волосы. Наоборот — естественные методы делают образ более живым, а волосы — здоровыми.

Ранее мы писали о том, какая главная прическа этой весны, что уже начали делать звезды.

Также мы сообщали, какие укладки стоит делать на тонкие волосы.