Трендова зачіска весни-2025 — яку обрали знаменитості

Дівчина з гарною зачіскою. Фото: Freepik

Акторка Джессіка Біл, яку всі добре знають ще і як дружину Джастіна Тімберлейка, нещодавно з'явилася на модному показі Giorgio Armani Privé — і мала просто неймовірний вигляд. Її образ одразу привернув увагу: стильний бежевий жакет, розкішні оксамитові штани, а ще — дуже ніжний макіяж у нюдових тонах з легким персиковим рум’янцем, що красиво підкреслював щоки.

Про це пише Cosmopolitan.

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Справжньою родзинкою стала її зачіска — боб з ідеально прямим проділом і гладеньким блиском волосся. Саме той варіант, що пасує і для ділових буднів, і для світських виходів. Стрижка має елегантний, дорогий і водночас дуже сучасний вигляд.

Джессіка Біл. Фото: Cosmopolitan

До речі, боб давно вже тримає свої позиції серед найпопулярніших стрижок. І не просто так — він універсальний, стильний і завжди додає образу свіжості. Хочете ідеальну гладкість, як у Джессіки? Витягуйте волосся на браш або щипцями. А якщо хочеться легкого грайливого настрою — підкрутіть кінчики від обличчя, як це люблять робити Кендалл Дженнер чи Селена Гомес — тоді вийде flippy bob, який зараз теж на піку моди.

А ще зверніть увагу на колір волосся Джессіки — цей теплий м'який відтінок дуже схожий на Mocha Mousse, головний колір волосся 2025 року. Якщо мрієте про модне фарбування, саме він — ідеальний варіант.

Стильна зачіска. Фото: Cosmopolitan

Стильний боб, трендовий відтінок, легкий макіяж — і все це без зайвих зусиль має суперефектний вигляд.

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