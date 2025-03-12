Трендовая прическа весны-2025, которую выбрали знаменитости

Девушка с красивой прической. Фото: Freepik

Актриса Джессика Бил, которую все хорошо знают еще и как жену Джастина Тимберлейка, недавно появилась на модном показе Giorgio Armani Privé — и выглядела просто невероятно. Ее образ сразу привлек внимание: стильный бежевый жакет, роскошные бархатные брюки, а еще — очень нежный макияж в нюдовых тонах с легким персиковым румянцем, красиво подчеркивающим щеки.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Настоящей изюминкой стала ее прическа — боб с идеально прямым пробором и гладким блеском волос. Именно тот вариант, который подходит и для деловых будней, и для светских выходов. Стрижка выглядит элегантно, дорого и одновременно очень современно.

Джессика Бил. Фото: Cosmopolitan

Кстати, боб давно уже держит свои позиции среди самых популярных стрижек. И не просто так — он универсален, стильный и всегда добавляет образу свежести. Хотите идеальную гладкость, как у Джессики? Вытягивайте волосы на браш или щипцами. А если хочется легкого игривого настроения — подкрутите кончики от лица, как это любят делать Кендалл Дженнер или Селена Гомес — тогда получится flippy bob, который сейчас тоже на пике моды.

А еще обратите внимание на цвет волос Джессики — этот теплый мягкий оттенок очень похож на Mocha Mousse, главный цвет волос 2025 года. Если мечтаете о модном окрашивании, именно он — идеальный вариант.

Стильная прическа. Фото: Cosmopolitan

Стильный боб, трендовый оттенок, легкий макияж — и все это без лишних усилий выглядит суперэффектно.

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