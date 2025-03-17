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Брежнєва в новій зачісці 2025 — тренд, що підкорює серця

17 березня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Брежнєва показала стильну зачіску 2025 — найгарячіший тренд року
Віра Брежнєва. Фото: Instagram.com/ververa
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З весною завжди хочеться чогось нового — і Віра Брежнєва це чудово розуміє. Зірка вирішила трохи оновити свій стиль і здивувала шанувальників свіжим образом. Вона з’явилася з елегантним чубчиком, який м’яко підкреслив її ніжні риси обличчя.

Нову стрижку зірки можна побачити на її фото в Instagram.

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Мова йде про світлини, що були зроблені в розкішному готелі в самому серці Парижа. На них Віра позує у білосніжному м’якому халаті — має розслаблений, але водночас дуже вишуканий вигляд. Срібні сережки та тонкий браслет із блискучим камінням лише доповнили ніжний стиль. Та головним акцентом став саме чубчик у формі "шторки".

Нова стрижка Брежнєвої в трендах 2025
Нова стрижка Брежнєвої. Фото з Instagram

Ця зачіска — не просто красива деталь. Саме такий чубчик став головним трендом 2025 року. І це не випадково. Він додає образу м’якості й жіночності, водночас створюючи ефект легкої недбалості, ніби волосся саме так природно лягло. Особливість такої форми в тому, що вона підходить майже кожному типу обличчя — "шторка" візуально витягує риси, додає гармонії та навіть трохи омолоджує.

До того ж це дуже універсальний варіант — чубчик можна розділити, заколоти, заховати у зачіску або залишити як основний акцент. Недарма саме така стрижка вже завоювала серця стилістів по всьому світу.

Нова стрижка зірки, що стала улюбленицею багатьох
Зірка вперше за довгий час зробила чубчик. Фото з Instagram

 Ефект від цієї стрижки точно вражаючий: легкий, живий, по-весняному ніжний.

Відзначимо, що останнім часом Віру все частіше можна побачити у Франції — здається, Париж став для неї особливим місцем. А новий імідж лише підкреслює її витончений смак і природну жіночність.

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