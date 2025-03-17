Брежнєва показала стильну зачіску 2025 — найгарячіший тренд року

Віра Брежнєва. Фото: Instagram.com/ververa

З весною завжди хочеться чогось нового — і Віра Брежнєва це чудово розуміє. Зірка вирішила трохи оновити свій стиль і здивувала шанувальників свіжим образом. Вона з’явилася з елегантним чубчиком, який м’яко підкреслив її ніжні риси обличчя.

Нову стрижку зірки можна побачити на її фото в Instagram.

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Мова йде про світлини, що були зроблені в розкішному готелі в самому серці Парижа. На них Віра позує у білосніжному м’якому халаті — має розслаблений, але водночас дуже вишуканий вигляд. Срібні сережки та тонкий браслет із блискучим камінням лише доповнили ніжний стиль. Та головним акцентом став саме чубчик у формі "шторки".

Нова стрижка Брежнєвої. Фото з Instagram

Ця зачіска — не просто красива деталь. Саме такий чубчик став головним трендом 2025 року. І це не випадково. Він додає образу м’якості й жіночності, водночас створюючи ефект легкої недбалості, ніби волосся саме так природно лягло. Особливість такої форми в тому, що вона підходить майже кожному типу обличчя — "шторка" візуально витягує риси, додає гармонії та навіть трохи омолоджує.

До того ж це дуже універсальний варіант — чубчик можна розділити, заколоти, заховати у зачіску або залишити як основний акцент. Недарма саме така стрижка вже завоювала серця стилістів по всьому світу.

Зірка вперше за довгий час зробила чубчик. Фото з Instagram

Ефект від цієї стрижки точно вражаючий: легкий, живий, по-весняному ніжний.

Відзначимо, що останнім часом Віру все частіше можна побачити у Франції — здається, Париж став для неї особливим місцем. А новий імідж лише підкреслює її витончений смак і природну жіночність.

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