Брежнева показала стильную прическу 2025 — самый горячий тренд года

Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

С весной всегда хочется чего-то нового — и Вера Брежнева это прекрасно понимает. Звезда решила немного обновить свой стиль и удивила поклонников свежим образом. Она появилась с элегантной челкой, которая мягко подчеркнула ее нежные черты лица.

Новую стрижку звезды можно увидеть на ее фото в Instagram.

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Речь идет о фотографиях, что были сделаны в роскошном отеле в самом сердце Парижа. На них Вера позирует в белоснежном мягком халате — имеет расслабленный, но одновременно очень изысканный вид. Серебряные серьги и тонкий браслет с блестящими камнями лишь дополнили нежный стиль. Но главным акцентом стала именно челка в форме "шторки".

Новая стрижка Брежневой. Фото из Instagram

Эта прическа — не просто красивая деталь. Именно такая челка стала главным трендом 2025 года. И это не случайно. Она добавляет образу мягкости и женственности, при этом создавая эффект легкой небрежности, будто волосы именно так естественно легли. Особенность такой формы в том, что она подходит почти каждому типу лица — "шторка" визуально вытягивает черты, добавляет гармонии и даже немного омолаживает.

К тому же это очень универсальный вариант — челку можно разделить, заколоть, спрятать в прическу или оставить как основной акцент. Недаром именно такая стрижка уже завоевала сердца стилистов по всему миру.

Звезда впервые за долгое время сделала челку. Фото из Instagram

Эффект от этой стрижки точно впечатляющий: легкий, живой, по-весеннему нежный.

Отметим, что в последнее время Веру все чаще можно увидеть во Франции — кажется, Париж стал для нее особенным местом. А новый имидж лишь подчеркивает ее утонченный вкус и естественную женственность.

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