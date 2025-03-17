Брежнева показала стильную прическу 2025 — самый горячий тренд года

Брежнева в новой прическе 2025 — тренд, покоряющий сердца
С весной всегда хочется чего-то нового — и Вера Брежнева это прекрасно понимает. Звезда решила немного обновить свой стиль и удивила поклонников свежим образом. Она появилась с элегантной челкой, которая мягко подчеркнула ее нежные черты лица.
Новую стрижку звезды можно увидеть на ее фото в Instagram.
Чем удалось удивить Вере Брежневой свою аудиторию
Речь идет о фотографиях, что были сделаны в роскошном отеле в самом сердце Парижа. На них Вера позирует в белоснежном мягком халате — имеет расслабленный, но одновременно очень изысканный вид. Серебряные серьги и тонкий браслет с блестящими камнями лишь дополнили нежный стиль. Но главным акцентом стала именно челка в форме "шторки".
Эта прическа — не просто красивая деталь. Именно такая челка стала главным трендом 2025 года. И это не случайно. Она добавляет образу мягкости и женственности, при этом создавая эффект легкой небрежности, будто волосы именно так естественно легли. Особенность такой формы в том, что она подходит почти каждому типу лица — "шторка" визуально вытягивает черты, добавляет гармонии и даже немного омолаживает.
К тому же это очень универсальный вариант — челку можно разделить, заколоть, спрятать в прическу или оставить как основной акцент. Недаром именно такая стрижка уже завоевала сердца стилистов по всему миру.
Эффект от этой стрижки точно впечатляющий: легкий, живой, по-весеннему нежный.
Отметим, что в последнее время Веру все чаще можно увидеть во Франции — кажется, Париж стал для нее особенным местом. А новый имидж лишь подчеркивает ее утонченный вкус и естественную женственность.
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