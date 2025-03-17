Скінні-джинси знову в моді — як повторити образ Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом. Фото: скриншот відео

Скінні-джинси знову в центрі уваги — і цього разу з абсолютно новим настроєм. Якщо ще кілька років тому їх носили з кедами чи важкими чоботами, то навесні 2025 усе змінилося. Тепер головне взуття до скінні — це елегантні човники та туфлі на підборах. Так, саме ті, що одразу додають образу витонченості та трохи драматизму.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Скінні-джинси в образі мають стильний вигляд

Сучасні дизайнерські колекції весна-літо 2025 зробили акцент саме на такому поєднанні — темні скінні-джинси плюс високі підбори. Loewe, Diesel і Mugler показали, що вузькі джинси цілком можуть мати розкішний вигляд, якщо додати шпильки або піп-тоу. І зірки вже підхопили цю хвилю. Наприклад, Габрієтт — модель і фудблогерка — з’явилася на GQ Awards у чорних скінні-джинсах, блискучому бюстьє та ультрависоких туфлях.

Образ мав ефектний вигляд, і чітко натякав на епоху, коли скінні та підбори були в кожній модній хроніці.

Габрієтт, 2025. Фото: Vogue

Це одразу нагадує стиль Вікторії Бекхем. Вона завжди знала, як носити вузькі джинси так, щоб мати бездоганний вигляд. Її формула ще з 2000-х: облягаючі скінні, лаконічні топи, приталені блейзери та обов’язково — підбори. Вона навіть зізнавалась, що в пласкому взутті не може сконцентруватися.

У 2007 вона вразила всіх своїм образом на модному показі — скінні й гостроносі червоні туфлі. А на вулицях Нью-Йорка її часто бачили в човниках із заклепками — завжди з ідеальним стилем.

Вікторія Бекхем, 2007. Фото: Vogue

Тепер цей стиль повернувся — і саме час спробувати його по-новому. Скінні-джинси у 2025 — це не просто стара тенденція, а її сучасне прочитання. Додайте витончені підбори, легкий верх або структурований жакет — і ви вже у тренді. Не бійтеся надихатися естетикою 2000-х — головне, адаптувати її під сьогоднішній ритм життя.

Раніше ми писали про те, як носити білі джинси у 2025 році, щоб мати стильний вигляд.

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