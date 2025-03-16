Ідеальні білі джинси для весни-2025 — як створити модний образ

Як носити білі джинси навесні-2025 — стильні поєднання для образу
Білі джинси — це як біла футболка: завжди доречно, завжди стильно. У 2025-му вони знову на піку популярності, і це не дивно. Весна — ідеальний час, щоб дістати з шафи світлі речі. Зокрема й білі джинси.
Новини.LIVE розповість, з чим їх поєднувати.
З чим носити білі джинси цієї весни
Білі джинси і замшева куртка
Це поєднання має дуже гармонійний вигляд. Особливо, якщо куртка — карамельного або пісочного кольору. Додайте бахрому, трохи бохо-атмосфери, і отримаєте стиль, що ніби з подіуму. Джинси можна взяти вільного крою або легке кльош. До цього образу пасують босоніжки на танкетці й сумка у тон куртці.
Білі джинси і біла сорочка
Біла сорочка — це річ, яка працює завжди. Але в 2025-му краще вибирати сорочки з чітким кроєм. Разом з вузькими білими джинсами має дуже сучасний вигляд. Додайте лофери або туфлі на невисокому підборі — і готово. Хоч в офіс, хоч на побачення. А ще можна підкреслити талію стильним ременем.
Білі джинси і шкіряна куртка
Хочете образ із характером? Комбінуйте білі джинси з шкіряною курткою — класичною чорною або теплою верблюжою. Під куртку — проста футболка, а зверху — яскрава сумка чи аксесуар, щоб додати трохи "вогню". У такому луці хочеться гуляти містом й ловити захоплені погляди.
Білі джинси і піджак
Коли хочеться мати зібраний, але не занадто офіційний вигляд, поєднуйте білі джинси з чорним піджаком. Цей дует має стильний вигляд і вдень, і ввечері. Взуття — балетки, мокасини або кросівки. А якщо додати аксесуар на кшталт стрічки або сумочки в пастельних тонах — образ стане ще легшим та жіночнішим.
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