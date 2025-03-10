Модні джинси весни-2025 — тренд від Даші Квіткової

Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Джинси — це річ, яка ніколи не виходить з моди. З ними можна створити купу стильних образів — і на кожен день, і на особливий випадок. Цієї весни денім знову на хвилі популярності, а серед трендів — і класичні світлі моделі, і ті, що мають ефект зістареного вигляду.

Популярна блогерка Даша Квіткова вже показала, які саме джинси носитиме навесні 2025 року — і надихнула багатьох.

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Один із образів — з широкими джинсами з високою талією та ефектом зістареного деніму. Вони мають такий вигляд, ніби їх носять вже давно — і саме це додає їм шарму. Даша поєднала їх з укороченим сірим лонгслівом, а доповнити такий образ можна кросівками, жилеткою або легкою весняною курткою. Стильно, зручно і дуже по-міському.

Такі джинси часто ще називають "потертими" або "вінтажними". Їх створюють за допомогою спеціальних технологій — тканину вибілюють, трошки зношують або навіть обробляють лазером. Усе це — щоб речі мали живий та особливий вигляд, ніби з історією.

Стильний образ від Квіткової. Фото: Instagram.com/kvittkova

Світло-блакитні класичні джинси — ще один тренд

Інший образ Даші — зі світлими джинсами прямого крою. У них є цікавий акцент на задній кишені — така дрібниця, а додає родзинки. Блогерка комбінувала джинси з топом на одне плече — яскравим, контрастним, що одразу привертає увагу.

В теплу погоду такі джинси сміливо можна носити з джинсовою курткою в темнішому відтінку — ефект "денім на денімі" зараз теж у моді.

Світлі прямі штани. Фото: Instagram.com/kvittkova

З чим носити світлі джинси навесні 2025 року

Верхній одяг : легкі жакети, кардигани, пальта або джинсовки — усе це чудово підходить до світлих джинсів.

: легкі жакети, кардигани, пальта або джинсовки — усе це чудово підходить до світлих джинсів. Взуття : хочете комфорт — вибирайте кеди або лофери. Хочете витонченості — підберіть туфлі або ботильйони.

: хочете комфорт — вибирайте кеди або лофери. Хочете витонченості — підберіть туфлі або ботильйони. Аксесуари: пастельна сумка, невеликі сережки, простий ланцюжок — і образ матиме легкий та гармонійний вигляд.

Весна 2025 — це про комфорт і індивідуальність. Джинси вже давно стали не просто зручною річчю, а справжньою основою для стильних комбінацій. І приклад Даші Квіткової це ще раз доводить.

Раніше ми писали про те, які образи з джинсами в стилі 90-х набирають шаленої популярності цього року.

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