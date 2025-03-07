Найпровокативніші джинси сезону — чим здивував новий тренд

Стильні джинси. Фото: Freepik

Весна — час змін, сміливих експериментів і справжньої свободи в стилі. Якщо душа вимагає чогось нового, неочікуваного та навіть трохи бунтарського, тоді ugly джинси — саме те, що варто додати до свого гардероба. Забудьте про ідеальні фасони, чіткі силуети та бездоганно рівні шви. Тепер головне — характер, нестандартний підхід і легка зухвалість у кожній деталі.

В Cosmopolitan розповіли про це детальніше.

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Ugly джинси — модна провокація чи нова класика

Ще нещодавно всі шукали "ті самі" ідеальні джинси — прямі, слоучі або ж wide leg. Але 2025-й диктує інші правила: потертості, нерівні краї, ефект бруду та асиметрія — все це стало новим еталоном деніму. Світові подіуми та зірки street style вже давно освоїли цей тренд, а Balenciaga, Diesel та Acne Studios перетворили його на справжнє мистецтво.

Якщо раніше одяг мав мати "доглянутий" вигляд, то тепер — чим більш "недбало", тим краще. Ugly джинси — це не просто про одяг, а про свободу бути собою.

Модні джинси. Фото з Instagram

Як носити ugly джинси, щоб мати крутий вигляд

Здається, що такі джинси можна комбінувати лише з ультра-бунтарськими речами? Насправді ні! Їх легко вписати у будь-який гардероб, варто лише правильно розставити акценти.

Лаконічний верх. Грубі джинси чудово поєднуються з мінімалістичним топом, класичною сорочкою чи приталеним жакетом. Це дозволить зберегти баланс у силуеті.

Багатошаровість у стилі street style. Oversize-куртка, худі або навіть пальто оверсайз — ідеальне доповнення до такого деніму. Чим розслабленіше виглядає образ, тим краще.

Total-denim look. Якщо поєднати ugly джинси з джинсовим верхом у тон або ж міксувати різні відтінки деніму — вийде образ, від якого складно відвести погляд.

Гра на контрастах. Додайте елегантні туфлі, слінгбеки або стильні аксесуари — і ваш образ стане більш вишуканим, але не втратить свою гостроту.

Стильний образ з джинсами. Фото з Instagram

Ugly джинси — це про відчуття стилю, а не про правила. Якщо вони вам подобаються, сміливо експериментуйте! Носіть їх так, як подобається саме вам, і весна 2025 стане справжнім майданчиком для ваших модних відкриттів.

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