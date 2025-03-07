Самые провокационные джинсы сезона — чем удивил новый тренд

Стильные джинсы. Фото: Freepik

Весна — время перемен, смелых экспериментов и настоящей свободы в стиле. Если душа требует чего-то нового, неожиданного и даже немного бунтарского, тогда ugly джинсы — именно то, что стоит добавить в свой гардероб. Забудьте об идеальных фасонах, четких силуэтах и безупречно ровных швах. Теперь главное — характер, нестандартный подход и легкая дерзость в каждой детали.

В Cosmopolitan рассказали об этом подробнее.

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Еще недавно все искали "те самые" идеальные джинсы — прямые, слоучи или wide leg. Но 2025-й диктует другие правила: потертости, неровные края, эффект грязи и асимметрия — все это стало новым эталоном денима. Мировые подиумы и звезды street style уже давно освоили этот тренд, а Balenciaga, Diesel и Acne Studios превратили его в настоящее искусство.

Если раньше одежда должна была выглядеть "ухоженной", то теперь — чем более "небрежно", тем лучше. Ugly джинсы — это не просто об одежде, а о свободе быть собой.

Модные джинсы. Фото из Instagram

Как носить ugly джинсы, чтобы выглядеть круто

Кажется, что такие джинсы можно комбинировать только с ультра-бунтарскими вещами? На самом деле нет! Их легко вписать в любой гардероб, стоит только правильно расставить акценты.

Лаконичный верх. Грубые джинсы прекрасно сочетаются с минималистичным топом, классической рубашкой или приталенным жакетом. Это позволит сохранить баланс в силуэте.

Многослойность в стиле street style. Oversize-куртка, худи или даже пальто оверсайз — идеальное дополнение к такому дениму. Чем расслабленнее выглядит образ, тем лучше.

Total-denim look. Если совместить ugly джинсы с джинсовым верхом в тон или же миксовать разные оттенки денима — получится образ, от которого сложно отвести взгляд.

Игра на контрастах. Добавьте элегантные туфли, слингбэки или стильные аксессуары — и ваш образ станет более изысканным, но не потеряет свою остроту.

Стильный образ с джинсами. Фото из Instagram

Ugly джинсы — это про чувство стиля, а не про правила. Если они вам нравятся, смело экспериментируйте! Носите их так, как нравится именно вам, и весна 2025 станет настоящей площадкой для ваших модных открытий.

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