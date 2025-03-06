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Модний камбек — як носили джинси раніше і носять зараз

6 березня 2025 18:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Забутий тренд у джинсах повертається цієї весни
Дівчина в джинсах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Є речі, які не виходять з моди, а просто трансформуються під нові тренди. Джинси — один із таких універсальних елементів гардероба. Весною 2025 року актуальними залишаються улюблені широкі моделі, мішкуваті фасони, ugly-джинси з ефектом "брудного" деніму та оригінальні balloon-джинси з незвичною посадкою.

Про це пише Cosmopolitan.

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Тим, хто віддає перевагу класиці, завжди можна звернутися до перевірених mom-джинсів чи моделей прямого крою.

Як носити ці модні джинси

Один із головних трендів сезону — денімові total-looks, які повертають нас до стилю 90-х та початку 2000-х. Але у 2025-му цей тренд отримує оновлену інтерпретацію.

Образ 1: лаконічний, але стильний
Поєднуйте широкі джинси з сорочкою з деніму в тон. Щоб додати образу характеру, обирайте оверсайз або приталену сорочку із заправкою. Масивні срібні або золоті аксесуари, сумка з акцентним ремінцем чи незвичний пояс зроблять такий лук цікавим і завершеним. Якщо хочеться грати на контрастах, варто додати яскраве взуття — наприклад, червоні чи блакитні туфлі або кросівки в кислотних відтінках.

Оверсайз в одязі залишається актуальним
Широкі джинси в тренді. Фото з Instagram

Образ 2: денімова гра з формами
Куртка з деніму разом із джинсами — класика, яка ніколи не набридає. Але щоб зробити її актуальною у 2025 році, варто експериментувати з формами. Balloon-джинси, які мають об’єм у стегнах і звужуються донизу, ідеально доповнить вкорочена джинсова куртка або модель з незвичайними рукавами. Образ можна зробити ще більш виразним за допомогою контрастної фактури — наприклад, додати шкіряну сумку або замшеве взуття.

Денімовий образ має стильний вигляд цього року
Куртка з деніму. Фото з Instagram

Денім залишається основою для модних експериментів. Усе, що потрібно — знайти фасон, який підкреслює саме ваш стиль, і сміливо додавати акценти, що роблять образ унікальним.

Раніше ми писали про те, які модні джинси варто мати у 2025.

Також ми повідомляли, з чим поєднувати укорочені джинси цього року.

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