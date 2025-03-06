Забутий тренд у джинсах повертається цієї весни

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Є речі, які не виходять з моди, а просто трансформуються під нові тренди. Джинси — один із таких універсальних елементів гардероба. Весною 2025 року актуальними залишаються улюблені широкі моделі, мішкуваті фасони, ugly-джинси з ефектом "брудного" деніму та оригінальні balloon-джинси з незвичною посадкою.

Про це пише Cosmopolitan.

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Як носити ці модні джинси

Один із головних трендів сезону — денімові total-looks, які повертають нас до стилю 90-х та початку 2000-х. Але у 2025-му цей тренд отримує оновлену інтерпретацію.

— Образ 1: лаконічний, але стильний

Поєднуйте широкі джинси з сорочкою з деніму в тон. Щоб додати образу характеру, обирайте оверсайз або приталену сорочку із заправкою. Масивні срібні або золоті аксесуари, сумка з акцентним ремінцем чи незвичний пояс зроблять такий лук цікавим і завершеним. Якщо хочеться грати на контрастах, варто додати яскраве взуття — наприклад, червоні чи блакитні туфлі або кросівки в кислотних відтінках.

Широкі джинси в тренді. Фото з Instagram

— Образ 2: денімова гра з формами

Куртка з деніму разом із джинсами — класика, яка ніколи не набридає. Але щоб зробити її актуальною у 2025 році, варто експериментувати з формами. Balloon-джинси, які мають об’єм у стегнах і звужуються донизу, ідеально доповнить вкорочена джинсова куртка або модель з незвичайними рукавами. Образ можна зробити ще більш виразним за допомогою контрастної фактури — наприклад, додати шкіряну сумку або замшеве взуття.

Куртка з деніму. Фото з Instagram

Денім залишається основою для модних експериментів. Усе, що потрібно — знайти фасон, який підкреслює саме ваш стиль, і сміливо додавати акценти, що роблять образ унікальним.

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