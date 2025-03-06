Забытый тренд в джинсах возвращается этой весной

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Есть вещи, которые не выходят из моды, а просто трансформируются под новые тренды. Джинсы — один из таких универсальных элементов гардероба. Весной 2025 года актуальными остаются любимые широкие модели, мешковатые фасоны, ugly-джинсы с эффектом "грязного" денима и оригинальные balloon-джинсы с необычной посадкой.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Как носить эти модные джинсы

Один из главных трендов сезона — денимовые total-looks, которые возвращают нас к стилю 90-х и начала 2000-х. Но в 2025-м этот тренд получает обновленную интерпретацию.

— Образ 1: лаконичный, но стильный

Сочетайте широкие джинсы с рубашкой из денима в тон. Чтобы добавить образу характера, выбирайте оверсайз или приталенную рубашку с заправкой. Массивные серебряные или золотые аксессуары, сумка с акцентным ремешком или необычный пояс сделают такой лук интересным и завершенным. Если хочется играть на контрастах, стоит добавить яркую обувь — например, красные или голубые туфли, или кроссовки в кислотных оттенках.

Широкие джинсы в тренде. Фото из Instagram

— Образ 2: денимовая игра с формами

Куртка из денима вместе с джинсами — классика, которая никогда не надоедает. Но чтобы сделать ее актуальной в 2025 году, стоит экспериментировать с формами. Balloon-джинсы, которые имеют объем в бедрах и сужаются книзу, идеально дополнит укороченная джинсовая куртка или модель с необычными рукавами. Образ можно сделать еще более выразительным с помощью контрастной фактуры — например, добавить кожаную сумку или замшевую обувь.

Куртка из денима. Фото из Instagram

Деним остается основой для модных экспериментов. Все, что нужно — найти фасон, который подчеркивает именно ваш стиль, и смело добавлять акценты, делающие образ уникальным.

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