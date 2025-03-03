Які джинси будуть у тренді 2025 — найкращі варіанти

Сірі джинси. Фото: Freepik

Джинси — це річ, яка завжди залишається актуальною, але щороку отримує нове звучання. У 2025-му джинси стали ще цікавішими, зручнішими і стильнішими. Головне правило — свобода у виборі та самовираженні.

А якщо хочеться бути в тренді, Новини.LIVE розповість, які моделі варто додати у свій гардероб цієї весни.

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Буткат

Джинси-кльош повертаються, але вже не такі обтислі, як у 2000-х. Сучасний варіант — це більш вільний крій із плавним розширенням донизу. Вони чудово балансують фігуру, підкреслюючи стрункі ноги. Якщо вибирати між короткими та довгими моделями, краще віддати перевагу подовженим — їх легше комбінувати з різним взуттям і верхом.

Ці джинси вдалий мають вигляд із сорочками, жакетами або базовими топами. Для створення стильного силуету їх можна доповнити подовженим пальто або піджаком. Вони чудово підходять і для ділового образу, і для повсякденного виходу.

Буткат. Фото з Instagram

Широкі джинси

Світ моди вже не уявляє гардероб без широких джинсів. Вони стали основою стилю завдяки своїй універсальності та комфорту. Можна поєднувати з будь-яким верхом – від трикотажних поло до класичних жакетів. Такі джинси чудово поєднуються з кросівками або взуттям на підборах, що дозволяє створювати як спортивні, так і елегантні образи.

Якщо у вас ще немає широких джинсів — 2025-й чудовий рік, щоб їх придбати. Вони не тільки модні, а й неймовірно практичні.

Широкі джинси. Фото з Instagram

Білі джинси

У теплу пору року хочеться легкості — і саме білі джинси допомагають цього досягти. У 2025-му вони представлені у двох основних варіантах: прямі або широкі. Відтінки можуть варіюватися від чистого білого до ніжного айворі, що додає образу м’якості.

Ці джинси легко комбінуються з пастельними, карамельними та шоколадними кольорами. А якщо хочеться зробити образ розкішнішим, можна доповнити їх ременем із коричневої замші.

Білі джинси. Фото з Instagram

Barrel leg

Ця модель має незвичний силует: широкі у стегнах і звужені донизу. Це тренд для тих, хто любить експериментувати зі стилем. Вони додають об’єму в правильних місцях, створюючи оригінальний і сучасний вигляд.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Найкраще такі джинси поєднуються із короткими жакетами або лаконічними топами. Взуття теж відіграє важливу роль: масивні черевики тут не підходять, краще обрати ботильйони-шкарпетки, слінгбеки або босоніжки.

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