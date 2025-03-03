Какие джинсы будут в тренде 2025 года — лучшие варианты

Серые джинсы серого цвета. Фото: Freepik

Джинсы — это вещь, которая всегда остается актуальной, но каждый год получает новое звучание. В 2025-м джинсы стали еще интереснее, удобнее и стильнее. Главное правило — свобода в выборе и самовыражении.

А если хочется быть в тренде, Новини.LIVE расскажет, какие модели стоит добавить в свой гардероб этой весной.

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Буткат

Джинсы-клеш возвращаются, но уже не такие обтягивающие, как в 2000-х. Современный вариант — это более свободный крой с плавным расширением книзу. Они отлично балансируют фигуру, подчеркивая стройные ноги. Если выбирать между короткими и длинными моделями, лучше отдать предпочтение удлиненным — их легче комбинировать с разной обувью и верхом.

Эти джинсы удачно смотрятся с рубашками, жакетами или базовыми топами. Для создания стильного силуэта их можно дополнить удлиненным пальто или пиджаком. Они прекрасно подходят и для делового образа, и для повседневного выхода.

Буткат. Фото из Instagram

Широкие джинсы

Мир моды уже не представляет гардероб без широких джинсов. Они стали основой стиля благодаря своей универсальности и комфорту. Можно сочетать с любым верхом — от трикотажных поло до классических жакетов. Такие джинсы прекрасно сочетаются с кроссовками или обувью на каблуке, что позволяет создавать как спортивные, так и элегантные образы.

Если у вас еще нет широких джинсов — 2025-й отличный год, чтобы их приобрести. Они не только модные, но и невероятно практичные.

Широкие джинсы. Фото из Instagram

Белые джинсы

В теплое время года хочется легкости — и именно белые джинсы помогают этого достичь. В 2025-м они представлены в двух основных вариантах: прямые или широкие. Оттенки могут варьироваться от чистого белого до нежного айвори, что добавляет образу мягкости.

Эти джинсы легко комбинируются с пастельными, карамельными и шоколадными цветами. А если хочется сделать образ более роскошным, можно дополнить их ремнем из коричневой замши.

Белые джинсы. Фото из Instagram

Barrel leg

Эта модель имеет необычный силуэт: широкие в бедрах и зауженные внизу. Это тренд для тех, кто любит экспериментировать со стилем. Они добавляют объема в правильных местах, создавая оригинальный и современный вид.

Стильные джинсы. Фото из Instagram

Лучше всего такие джинсы сочетаются с короткими жакетами или лаконичными топами. Обувь тоже играет важную роль: массивные ботинки здесь не подходят, лучше выбрать ботильоны-носки, слингбэки или босоножки.

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