Джинсовий антитренд 70-х знову в моді — і його носять усі

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Мода — це завжди рух по колу. Зараз знову настав час, коли всі дружно згадали про джинси-кльош. І хоча ще недавно молодь голосувала за оверсайз та mom jeans, сьогодні дизайнери почали повертати вузькі силуети.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чому зараз усі знову згадали про джинси-кльош

Справжнім вибухом для цієї тенденції став виступ Кендріка Ламара на Суперкубку LIX. Репер вийшов перед публікою у світлих джинсах-кльош від Celine, і цей образ моментально став обговорювати увесь інтернет. Саме після цього багато хто зрозумів, що вузький верх і широкі штанини — це не щось з далекого минулого, а тренд, який вже тут і зараз.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Джинси-кльош раніше здавалися модою з шафи наших батьків чи навіть бабусь. Довгий час у тренді були mom jeans і широкі штани, які носили буквально всі — від тінейджерів до знаменитостей. Але ось настав переломний момент: після кількох років абсолютної влади оверсайзу дизайнери знову повертають вузькі форми, підкреслюючи лінії тіла.

Бренди не соромляться експериментувати. Ті ж Celine, Balenciaga чи Levi’s уже випустили нові варіанти кльошу, які легко поєднуються з будь-яким стилем. Тож тепер модники мають великий вибір: можна бути вільними та розслабленими в mom jeans, або ж обрати елегантний кльош, що створює витончений і водночас сучасний образ.

Стильний образ з джинсами. Фото з Instagram

Кльош стає символом повернення до класики, але вже з новим настроєм — свіжим, зухвалим і трохи ностальгічним. І все має такий вигляд ніби це тільки початок великого тренду, який швидко поширюється серед модників і звичайних людей по всьому світу.

Раніше ми писали про те, які джинси за якістю найкращі.

Також ми повідомляли про трендові джинси, що в моді завжди.