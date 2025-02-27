Джинсовый антитренд 70-х снова в моде — и его носят все

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Мода — это всегда движение по кругу. Сейчас снова настало время, когда все дружно вспомнили о джинсах-клеш. И хотя еще недавно молодежь голосовала за оверсайз и mom jeans, сегодня дизайнеры начали возвращать узкие силуэты.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Почему сейчас все снова вспомнили о джинсах-клеш

Настоящим взрывом для этой тенденции стало выступление Кендрика Ламара на Суперкубке LIX. Рэпер вышел перед публикой в светлых джинсах-клеш от Celine, и этот образ моментально стал обсуждать весь интернет. Именно после этого многие поняли, что узкий верх и широкие штанины — это не что-то из далекого прошлого, а тренд, который уже здесь и сейчас.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Джинсы-клеш раньше казались модой из шкафа наших родителей или даже бабушек. Долгое время в тренде были mom jeans и широкие брюки, которые носили буквально все — от тинейджеров до знаменитостей. Но вот наступил переломный момент: после нескольких лет абсолютной власти оверсайза дизайнеры снова возвращают узкие формы, подчеркивая линии тела.

Бренды не стесняются экспериментировать. Те же Celine, Balenciaga или Levi's уже выпустили новые варианты клеша, которые легко сочетаются с любым стилем. Так что теперь у модников есть большой выбор: можно быть свободными и расслабленными в mom jeans, или же выбрать элегантный клеш, который создает изящный и одновременно современный образ.

Стильный образ с джинсами. Фото из Instagram

Клеш становится символом возвращения к классике, но уже с новым настроением — свежим, дерзким и немного ностальгическим. И все выглядит так, что это только начало большого тренда, который быстро распространяется среди модников и обычных людей по всему миру.

Ранее мы писали о том, какие джинсы по качеству самые лучшие.

Также мы сообщали о трендовых джинсах, что в моде всегда.