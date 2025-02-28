Дружина Павліка у трендових джинсах — як повторити образ

Джинси. Фото: Freepik

Весна 2025 року принесла з собою чимало цікавих тенденцій, і одна з найяскравіших — укорочені джинси. Вони ідеально підходять для теплої погоди, коли хочеться мати стильний вигляд, але при цьому не втрачати комфорт. Такі моделі роблять образ легким, динамічним і модним, а ще чудово поєднуються з іншими весняними трендами.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Підходять для будь-якої погоди

Навесні, коли зранку ще прохолодно, а вдень уже тепло, такі джинси — справжня знахідка. Вони дозволяють легко комбінувати одяг у багатошарових образах.

Різноманітність фасонів

У тренді будуть різні варіації: прямі, трохи розкльошені, звужені, а також моделі в стилі бойфренд. Завдяки цьому кожен зможе знайти свою ідеальну пару.

Гармонійно поєднуються з будь-яким взуттям

Такі джинси варто носити з масивними черевиками, кросівками, мюлями або сандалями. Їхня довжина акцентує увагу на взутті, тож можна сміливо експериментувати зі стилями.

Укорочені джинси. Фото з Instagram

Як носить цей тренд Катерина Репяхова

Блогерка та концертний директор Катерина Репяхова вже показала свій варіант стильного весняного образу з укороченими джинсами. Вона обрала світло-блакитну модель з необробленими краями – трендовий елемент цього сезону.

До джинсів Катерина підібрала біло-бордову футболку-поло з геометричним малюнком у ромби. Цікаво, що винний відтінок залишається одним із наймодніших кольорів 2025 року, тож він гармонійно вписався в образ.

Щоб додати стильний акцент, вона зверху накинула оверсайз-жакет сірого кольору з масивними плечима — ще один трендовий елемент сезону. Завершили лук чорні грубі черевики, мініатюрна сумка і цікавий головний убір — панама-матроска, яку ще називають папайкою.

Стильний образ Репяхової. Фото з Instagram

Як повторити стильний образ

Обирайте укорочені джинси, які підходять вашій фігурі. Для витонченого силуету можна взяти звужені моделі, а для розслабленого образу — кльош. Поєднуйте джинси з яскравими топами або сорочками, щоб додати образу родзинку. Не бійтеся експериментувати з аксесуарами: панами, сонцезахисні окуляри, міні-сумки — усе це допоможе створити стильний весняний лук. Взуття відіграє ключову роль — обирайте масивні черевики, кросівки чи мюлі, щоб зробити образ завершеним.

Цього сезону укорочені джинси — справжній must-have. Вони універсальні, стильні та зручні, а головне — підходять для будь-якого гардероба.

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