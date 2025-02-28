Дружина Павліка у трендових джинсах — як повторити образ

Як носити укорочені джинси — стильний приклад від зірки
Весна 2025 року принесла з собою чимало цікавих тенденцій, і одна з найяскравіших — укорочені джинси. Вони ідеально підходять для теплої погоди, коли хочеться мати стильний вигляд, але при цьому не втрачати комфорт. Такі моделі роблять образ легким, динамічним і модним, а ще чудово поєднуються з іншими весняними трендами.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому варто придивитися до укорочених джинсів
Підходять для будь-якої погоди
Навесні, коли зранку ще прохолодно, а вдень уже тепло, такі джинси — справжня знахідка. Вони дозволяють легко комбінувати одяг у багатошарових образах.
Різноманітність фасонів
У тренді будуть різні варіації: прямі, трохи розкльошені, звужені, а також моделі в стилі бойфренд. Завдяки цьому кожен зможе знайти свою ідеальну пару.
Гармонійно поєднуються з будь-яким взуттям
Такі джинси варто носити з масивними черевиками, кросівками, мюлями або сандалями. Їхня довжина акцентує увагу на взутті, тож можна сміливо експериментувати зі стилями.
Як носить цей тренд Катерина Репяхова
Блогерка та концертний директор Катерина Репяхова вже показала свій варіант стильного весняного образу з укороченими джинсами. Вона обрала світло-блакитну модель з необробленими краями – трендовий елемент цього сезону.
До джинсів Катерина підібрала біло-бордову футболку-поло з геометричним малюнком у ромби. Цікаво, що винний відтінок залишається одним із наймодніших кольорів 2025 року, тож він гармонійно вписався в образ.
Щоб додати стильний акцент, вона зверху накинула оверсайз-жакет сірого кольору з масивними плечима — ще один трендовий елемент сезону. Завершили лук чорні грубі черевики, мініатюрна сумка і цікавий головний убір — панама-матроска, яку ще називають папайкою.
Як повторити стильний образ
- Обирайте укорочені джинси, які підходять вашій фігурі. Для витонченого силуету можна взяти звужені моделі, а для розслабленого образу — кльош.
- Поєднуйте джинси з яскравими топами або сорочками, щоб додати образу родзинку.
- Не бійтеся експериментувати з аксесуарами: панами, сонцезахисні окуляри, міні-сумки — усе це допоможе створити стильний весняний лук.
- Взуття відіграє ключову роль — обирайте масивні черевики, кросівки чи мюлі, щоб зробити образ завершеним.
Цього сезону укорочені джинси — справжній must-have. Вони універсальні, стильні та зручні, а головне — підходять для будь-якого гардероба.
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