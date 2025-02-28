Жена Павлика в трендовых джинсах — как повторить образ

Как носить укороченные джинсы — стильный пример от звезды
Весна 2025 года принесла с собой немало интересных тенденций, и одна из самых ярких — укороченные джинсы. Они идеально подходят для теплой погоды, когда хочется выглядеть стильно, но при этом не терять комфорт. Такие модели делают образ легким, динамичным и модным, а еще отлично сочетаются с другими весенними трендами.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему стоит присмотреться к укороченным джинсам
Подходят для любой погоды
Весной, когда утром еще прохладно, а днем уже тепло, такие джинсы — настоящая находка. Они позволяют легко комбинировать одежду в многослойных образах.
Разнообразие фасонов
В тренде будут разные вариации: прямые, немного расклешенные, зауженные, а также модели в стиле бойфренд. Благодаря этому каждый сможет найти свою идеальную пару.
Гармонично сочетаются с любой обувью
Такие джинсы стоит носить с массивными ботинками, кроссовками, мюлями или сандалиями. Их длина акцентирует внимание на обуви, поэтому можно смело экспериментировать со стилями.
Как носит этот тренд Екатерина Репяхова
Блогер и концертный директор Екатерина Репяхова уже показала свой вариант стильного весеннего образа с укороченными джинсами. Она выбрала светло-голубую модель с необработанными краями — трендовый элемент этого сезона.
К джинсам Екатерина подобрала бело-бордовую футболку-поло с геометрическим рисунком в ромбы. Интересно, что винный оттенок остается одним из самых модных цветов 2025 года, поэтому он гармонично вписался в образ.
Чтобы добавить стильный акцент, она сверху накинула оверсайз-жакет серого цвета с массивными плечами — еще один трендовый элемент сезона. Завершили лук черные грубые ботинки, миниатюрная сумка и интересный головной убор — панама-матроска, которую еще называют папайкой.
Как повторить стильный образ
- Выбирайте укороченные джинсы, которые подходят вашей фигуре. Для утонченного силуэта можно взять зауженные модели, а для расслабленного образа — клеш.
- Сочетайте джинсы с яркими топами или рубашками, чтобы добавить образу изюминку.
- Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами: панамы, солнцезащитные очки, мини-сумки — все это поможет создать стильный весенний лук.
- Обувь играет ключевую роль — выбирайте массивные ботинки, кроссовки или мюли, чтобы сделать образ завершенным.
В этом сезоне укороченные джинсы — настоящий must-have. Они универсальны, стильные и удобные, а главное — подходят для любого гардероба.
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