Жена Павлика в трендовых джинсах — как повторить образ

Джинсы. Фото: Freepik

Весна 2025 года принесла с собой немало интересных тенденций, и одна из самых ярких — укороченные джинсы. Они идеально подходят для теплой погоды, когда хочется выглядеть стильно, но при этом не терять комфорт. Такие модели делают образ легким, динамичным и модным, а еще отлично сочетаются с другими весенними трендами.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Подходят для любой погоды

Весной, когда утром еще прохладно, а днем уже тепло, такие джинсы — настоящая находка. Они позволяют легко комбинировать одежду в многослойных образах.

Разнообразие фасонов

В тренде будут разные вариации: прямые, немного расклешенные, зауженные, а также модели в стиле бойфренд. Благодаря этому каждый сможет найти свою идеальную пару.

Гармонично сочетаются с любой обувью

Такие джинсы стоит носить с массивными ботинками, кроссовками, мюлями или сандалиями. Их длина акцентирует внимание на обуви, поэтому можно смело экспериментировать со стилями.

Укороченные джинсы. Фото из Instagram

Как носит этот тренд Екатерина Репяхова

Блогер и концертный директор Екатерина Репяхова уже показала свой вариант стильного весеннего образа с укороченными джинсами. Она выбрала светло-голубую модель с необработанными краями — трендовый элемент этого сезона.

К джинсам Екатерина подобрала бело-бордовую футболку-поло с геометрическим рисунком в ромбы. Интересно, что винный оттенок остается одним из самых модных цветов 2025 года, поэтому он гармонично вписался в образ.

Чтобы добавить стильный акцент, она сверху накинула оверсайз-жакет серого цвета с массивными плечами — еще один трендовый элемент сезона. Завершили лук черные грубые ботинки, миниатюрная сумка и интересный головной убор — панама-матроска, которую еще называют папайкой.

Стильный образ Репяховой. Фото из Instagram

Как повторить стильный образ

Выбирайте укороченные джинсы, которые подходят вашей фигуре. Для утонченного силуэта можно взять зауженные модели, а для расслабленного образа — клеш. Сочетайте джинсы с яркими топами или рубашками, чтобы добавить образу изюминку. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами: панамы, солнцезащитные очки, мини-сумки — все это поможет создать стильный весенний лук. Обувь играет ключевую роль — выбирайте массивные ботинки, кроссовки или мюли, чтобы сделать образ завершенным.

В этом сезоне укороченные джинсы — настоящий must-have. Они универсальны, стильные и удобные, а главное — подходят для любого гардероба.

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