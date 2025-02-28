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Как носить укороченные джинсы — стильный пример от звезды

28 февраля 2025 18:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Жена Павлика в трендовых джинсах — как повторить образ
Джинсы. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна 2025 года принесла с собой немало интересных тенденций, и одна из самых ярких — укороченные джинсы. Они идеально подходят для теплой погоды, когда хочется выглядеть стильно, но при этом не терять комфорт. Такие модели делают образ легким, динамичным и модным, а еще отлично сочетаются с другими весенними трендами.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему стоит присмотреться к укороченным джинсам

Подходят для любой погоды
Весной, когда утром еще прохладно, а днем уже тепло, такие джинсы — настоящая находка. Они позволяют легко комбинировать одежду в многослойных образах.

Разнообразие фасонов
В тренде будут разные вариации: прямые, немного расклешенные, зауженные, а также модели в стиле бойфренд. Благодаря этому каждый сможет найти свою идеальную пару.

Гармонично сочетаются с любой обувью
Такие джинсы стоит носить с массивными ботинками, кроссовками, мюлями или сандалиями. Их длина акцентирует внимание на обуви, поэтому можно смело экспериментировать со стилями.

Укорочені джинси продовжують бути в тренді
Укороченные джинсы. Фото из Instagram

Как носит этот тренд Екатерина Репяхова

Блогер и концертный директор Екатерина Репяхова уже показала свой вариант стильного весеннего образа с укороченными джинсами. Она выбрала светло-голубую модель с необработанными краями — трендовый элемент этого сезона.

К джинсам Екатерина подобрала бело-бордовую футболку-поло с геометрическим рисунком в ромбы. Интересно, что винный оттенок остается одним из самых модных цветов 2025 года, поэтому он гармонично вписался в образ.

Чтобы добавить стильный акцент, она сверху накинула оверсайз-жакет серого цвета с массивными плечами — еще один трендовый элемент сезона. Завершили лук черные грубые ботинки, миниатюрная сумка и интересный головной убор — панама-матроска, которую еще называют папайкой.

Катерина Репяхова любить приміряти стильні образи
Стильный образ Репяховой. Фото из Instagram

Как повторить стильный образ

  1. Выбирайте укороченные джинсы, которые подходят вашей фигуре. Для утонченного силуэта можно взять зауженные модели, а для расслабленного образа — клеш.
  2. Сочетайте джинсы с яркими топами или рубашками, чтобы добавить образу изюминку.
  3. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами: панамы, солнцезащитные очки, мини-сумки — все это поможет создать стильный весенний лук.
  4. Обувь играет ключевую роль — выбирайте массивные ботинки, кроссовки или мюли, чтобы сделать образ завершенным.

В этом сезоне укороченные джинсы — настоящий must-have. Они универсальны, стильные и удобные, а главное — подходят для любого гардероба.

Ранее мы писали о том, какие джинсы всегда актуальны и классные по качеству.

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