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Образи в стилі 90-х з наймоднішими джинсами весни-2025

7 березня 2025 11:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Джинси у стилі 90-х — образи, які ви точно захочете носити
Стильні джинси. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Один із найгарячіших трендів 2025 року, який точно залишиться з нами надовго, — це мінімалізм 90-х. Чіткі силуети, базові кольори, зручність і лаконічна елегантність створюють ідеальну формулу стильного образу. А головний герой весняного гардероба — джинси. Як їх носити, щоб мати максимально актуальний вигляд? 

Cosmopolitan поділився наймоднішими поєднаннями цієї весни.

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Трендові образи цієї весни

Джинси + леопардовий принт

Цього сезону анімалістичні мотиви повертаються на пік популярності, і леопардовий верх — безумовний маст-хев. Це може бути легка сорочка, лонгслів або навіть жакет із таким принтом. Щоб образ мав стильний, а не перевантажений вигляд, поєднуйте його з класичним чорним піджаком та мінімалістичними аксесуарами.

Леопардовий принт продовжує підкорювати тренди
Образ з леопардовим принтом. Фото з Instagram

Джинси + біла сорочка

Культове поєднання, яке прийшло до нас з 90-х і не втратило актуальності. Щоб надати образу родзинки, доповніть його гостроносими ботильйонами, светром, легко зав’язаним на плечах, і темними окулярами. Це проста, але ефектна формула стильного повсякденного образу.

Біла сорочка доповнить чудово кожен образ
Біла сорочка. Фото з Instagram

Total denim

Джинсові тотал-луки знову на коні! Найстильніший варіант — поєднання сорочки та джинсів в одному відтінку. Індиго, світлий блакитний чи сірий денім — обирайте свій улюблений варіант і доповнюйте його масивними аксесуарами або мінімалістичним взуттям.

Тотал-луки давно закріпилися у світі моди
Total denim. Фото з Instagram

Джинси + шкіряна куртка

Якщо хочете відчути себе супермоделлю 90-х, це поєднання саме для вас. Прямі джинси, простий топ, косуха і велика сумка-шопер — лаконічно, але з характером. Додайте до цього лаконічні прикраси або масивні сонцезахисні окуляри — і образ готовий.

Шкіряна куртка ідеальний вибір до джинсів для весни
Шкіряна куртка в образі. Фото з Instagram

Джинси + біла футболка

Ще одна класика, яка завжди має бездоганний вигляд. Але щоб зробити лук цікавішим, додайте акценти: замшевий жакет, контрастний пояс, окуляри в ретро-стилі або сумку незвичайної форми. 

Замшевий матеріал буде в центрі уваги 2025 року
Замшевий жакет. Фото з Instagram

І не забувайте, що маленькі деталі роблять великий стиль.

Раніше ми писали про те, які нестандартні джинси будуть в центрі уваги у 2025 році.

Також ми повідомляли, які кардигани у тренді цієї весни.

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