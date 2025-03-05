Стиль 90-х повертається — що буде актуальним у 2025

Дівчина в образі 90-х. Фото: Freepik

Весна вже наступила, а з нею — в більшості зʼявилось бажання забути про важкі пальта і вдягатися легше. Але погода може піднести сюрпризи, і щоб не стати жертвою весняного переохолодження, є стильний вихід — багатошаровий гранж. Це не просто модний тренд, а ще й практичний спосіб одягатися тепло, не втрачаючи стилю.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Уявіть: куртка поверх худі, худі поверх сорочки, а сорочка — вільно пов’язана на поясі. Або ж бомбер на спідницю-кілт поверх штанів. Саме такі образи заполонили вулиці під час модних тижнів у Парижі та Копенгагені, а дизайнери ще раз підтвердили: 90-ті повертаються, і клітинка — головний герой сезону.

Головна фішка — фланелева сорочка. Цей елемент знову на піку популярності, адже його легко комбінувати. Наприклад, можна просто зав’язати на поясі поверх джинсів — так, як це робили ще в 90-х. Саме така деталь стала невід’ємною частиною образів на подіумах Acne Studios, Burberry, Tommy Hilfiger та Bottega Veneta.

Стильний образ. Фото з Instagram

Але клітинка — це не тільки про повсякденний стиль. Якщо додати до картатої сорочки стильний жакет або цікаву спідницю, можна створити оригінальний образ навіть для вечірки. І головне — ніякого дискомфорту через весняні температурні гойдалки.

Цікавий образ. Фото з Instagram

Отже, весною 2025 року можна сміливо експериментувати з багатошаровістю. Головне — не боятися міксувати принти та текстури, адже гранж у новому сезоні буде ще сміливішим та цікавішим.

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