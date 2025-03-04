Штани зі спідницею — несподіваний хіт весни-2025

Найоригінальніший тренд весни-2025 — штани зі спідницею
Весна 2025 року приносить із собою тренд, який раніше запалював подіуми 1990-х і 2000-х. І ні, це не вузькі джинси й не низька посадка. На модну арену тріумфально повертається поєднання штанів зі спідницею! Звучить незвично? Саме в цьому і є його особливість! Дизайнери вже показали цей ефектний прийом у колекціях, а найстильніші прихильники street style миттєво підхопили новинку.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому це варто спробувати
Поєднання штанів і спідниці — це не лише сміливо, а й дуже зручно. Коли погода не може визначитися між весняним теплом і залишками зимового холоду, така комбінація стане ідеальним рішенням. Штани забезпечують комфорт і зігрівають, а спідниця додає образу легкості та цікавих акцентів.
Як носити цей тренд
Якщо хочеться спробувати, але є сумніви, почніть із найпростішого — вибирайте спідницю в тон штанам. Такий образ матиме гармонійний й стриманий вигляд. А якщо є бажання виділитися, експериментуйте з кольорами, текстурами та фасонами. Наприклад:
Денім + мереживо — джинси у поєднанні з ажурною спідницею створюють ефектний контраст.
Шкіра + клітинка — шкіряні штани зі спідницею у класичний принт мають дуже стильний вигляд.
Прямий крій + асиметрія — штани стриманого силуету та спідниця з нестандартним кроєм додають динаміки.
Цей тренд точно не з простих, але якщо знайти правильне поєднання, він подарує абсолютно унікальний стиль. Тож зважуйтеся на експеримент і сміливо втілюйте власні модні ідеї.
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