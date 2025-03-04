Штани зі спідницею — несподіваний хіт весни-2025

Штани. Фото: Freepik

Весна 2025 року приносить із собою тренд, який раніше запалював подіуми 1990-х і 2000-х. І ні, це не вузькі джинси й не низька посадка. На модну арену тріумфально повертається поєднання штанів зі спідницею! Звучить незвично? Саме в цьому і є його особливість! Дизайнери вже показали цей ефектний прийом у колекціях, а найстильніші прихильники street style миттєво підхопили новинку.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чому це варто спробувати

Поєднання штанів і спідниці — це не лише сміливо, а й дуже зручно. Коли погода не може визначитися між весняним теплом і залишками зимового холоду, така комбінація стане ідеальним рішенням. Штани забезпечують комфорт і зігрівають, а спідниця додає образу легкості та цікавих акцентів.

Спідниця-штани. Фото з Instagram

Як носити цей тренд

Якщо хочеться спробувати, але є сумніви, почніть із найпростішого — вибирайте спідницю в тон штанам. Такий образ матиме гармонійний й стриманий вигляд. А якщо є бажання виділитися, експериментуйте з кольорами, текстурами та фасонами. Наприклад:

Денім + мереживо — джинси у поєднанні з ажурною спідницею створюють ефектний контраст.

Шкіра + клітинка — шкіряні штани зі спідницею у класичний принт мають дуже стильний вигляд.

Прямий крій + асиметрія — штани стриманого силуету та спідниця з нестандартним кроєм додають динаміки.

Монохромний образ. Фото з Instagram

Цей тренд точно не з простих, але якщо знайти правильне поєднання, він подарує абсолютно унікальний стиль. Тож зважуйтеся на експеримент і сміливо втілюйте власні модні ідеї.

Раніше ми писали про те, як українська телеведуча Катя Осадча стилізує шкіряні штани в образі.

Також ми повідомляли про новий тренд, який стане чудовою альтернативою джинсам.