Брюки с юбкой — неожиданный хит весны-2025

Штаны. Фото: Freepik

Весна 2025 года приносит с собой тренд, который ранее зажигал подиумы 90-х и 2000-х. И нет, это не узкие джинсы и не низкая посадка. На модную арену триумфально возвращается сочетание брюк с юбкой! Звучит необычно? Именно в этом и есть его особенность! Дизайнеры уже показали этот эффектный прием в коллекциях, а самые стильные поклонники street style мгновенно подхватили новинку.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Почему это стоит попробовать

Сочетание брюк и юбки — это не только смело, но и очень удобно. Когда погода не может определиться между весенним теплом и остатками зимнего холода, такая комбинация станет идеальным решением. Брюки обеспечивают комфорт и согревают, а юбка добавляет образу легкости и интересных акцентов.

Юбка-брюки. Фото из Instagram

Как носить этот тренд

Если хочется попробовать, но есть сомнения, начните с самого простого — выбирайте юбку в тон брюкам. Такой образ будет выглядеть гармонично и сдержанно. А если есть желание выделиться, экспериментируйте с цветами, текстурами и фасонами. Например:

Деним + кружево — джинсы в сочетании с ажурной юбкой создают эффектный контраст.

Кожа + клетка — кожаные брюки с юбкой в классический принт выглядят очень стильно.

Прямой крой + асимметрия — брюки сдержанного силуэта и юбка с нестандартным кроем добавляют динамики.

Монохромный образ. Фото из Instagram

Этот тренд точно не из простых, но если найти правильное сочетание, он подарит абсолютно уникальный стиль. Так что решайтесь на эксперимент и смело воплощайте собственные модные идеи.

Ранее мы писали о том, как украинская телеведущая Катя Осадчая стилизует кожаные штаны в образе.

Также мы сообщали о новом тренде, который станет отличной альтернативой джинсам.