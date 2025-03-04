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Самый оригинальный тренд весны-2025 — брюки с юбкой

4 марта 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Брюки с юбкой — неожиданный хит весны-2025
Штаны. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна 2025 года приносит с собой тренд, который ранее зажигал подиумы 90-х и 2000-х. И нет, это не узкие джинсы и не низкая посадка. На модную арену триумфально возвращается сочетание брюк с юбкой! Звучит необычно? Именно в этом и есть его особенность! Дизайнеры уже показали этот эффектный прием в коллекциях, а самые стильные поклонники street style мгновенно подхватили новинку.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему это стоит попробовать

Сочетание брюк и юбки — это не только смело, но и очень удобно. Когда погода не может определиться между весенним теплом и остатками зимнего холода, такая комбинация станет идеальным решением. Брюки обеспечивают комфорт и согревают, а юбка добавляет образу легкости и интересных акцентов.

Трендова комбінація весни, що підкорила модниць
Юбка-брюки. Фото из Instagram

Как носить этот тренд

Если хочется попробовать, но есть сомнения, начните с самого простого — выбирайте юбку в тон брюкам. Такой образ будет выглядеть гармонично и сдержанно. А если есть желание выделиться, экспериментируйте с цветами, текстурами и фасонами. Например:

Деним + кружево — джинсы в сочетании с ажурной юбкой создают эффектный контраст.
Кожа + клетка — кожаные брюки с юбкой в классический принт выглядят очень стильно.
Прямой крой + асимметрия — брюки сдержанного силуэта и юбка с нестандартным кроем добавляют динамики.

Cпідниця в поєднанні зі штанами буде мати оригінальний вигляд
Монохромный образ. Фото из Instagram

Этот тренд точно не из простых, но если найти правильное сочетание, он подарит абсолютно уникальный стиль. Так что решайтесь на эксперимент и смело воплощайте собственные модные идеи.

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