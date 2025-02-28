Багатошарова спідниця — ідеальний вибір на весну 2025

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Якщо можна поєднувати штани зі спідницею, то чому б не спробувати носити дві, а то й три спідниці одразу? Цієї весни багатошарові спідниці — це не просто тренд, а справжній виклик стандартам моди. Забудьте про звичайні моделі — настав час експериментувати і створювати цікаві комбінації, які мають такий вигляд, наче ви щойно вийшли з показу топових дизайнерів.

Новини.LIVE розповість більше про новий тренд.

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Подвійна, потрійна — скільки завгодно

Після періоду мінімалізму та мікро-спідниць мода повертається до багатошаровості. Уявіть, який ефектний вигляд матиме поєднання легкої шовкової спідниці зі щільнішою трикотажною або грайливої спідниці з воланами поверх гладкої атласної. І якщо раніше такий стиль міг здаватися надто сміливим, то тепер це — головний акцент сезону.

Багатошарова спідниця. Фото з Instagram

Дизайнери вже підтримали тренд

Модні будинки представили цей стиль на своїх весняно-літніх показах 2025 року. Одні віддали перевагу яскравим кольорам — жовтому, зеленому, червоному, інші зробили ставку на мікс принтів: горох, клітинку, смужки. Головне — не боятися експериментувати.

Стильна спідниця. Фото з Instagram

Як носити багатошарову спідницю

Все просто! Якщо хочеться більш елегантного образу, одягніть мереживну спідницю-комбінацію, а зверху додайте щільнішу пряму модель. Це не лише має стильний вигляд, а й зігріє у прохолодні дні. Доповніть образ довгим жакетом або пальто — і ви готові підкорювати вулиці міста своїм неповторним стилем.

Багатошаровість — це не просто про тренди, це про свободу самовираження. Тому сміливо комбінуйте улюблені спідниці та створюйте свої модні історії!

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