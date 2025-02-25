Мода 90-х повертається — культові тренди в новому вигляді

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Якщо ви з ностальгією переглядаєте старі серіали чи фотографії та ловите себе на думці, що стиль тих часів був справді особливим, то у нас чудова новина — мода 90-х повернулася! Усе, що колись здавалось незабутнім, знову на піку популярності: сукні-сліпи, штучні шуби, високі гольфи, масивне взуття й аксесуари, які стали культовими.

Новини.LIVE розповість про кілька трендів з 90-х, які знову мають попит цього року.

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Платформа

Взуття на платформі знову завойовує подіуми та вулиці модних столиць. У 90-х цей тренд прославили Spice Girls, а також супермоделі, серед яких особливо запам’ятався момент падіння Наомі Кемпбелл на показі Vivienne Westwood через 8-сантиметрову платформу. Проте навіть це не завадило її кар'єрі — вона просто піднялася і продовжила дефілювати.

Сьогодні дизайнери, такі як Prada і Tibi, повертають цей тренд у свої колекції, доводячи, що платформа додає не лише сантиметрів, а й характеру образу.

Туфлі на платформі. Фото з Instagram

Штучне хутро

Справжнє хутро втратило популярність ще в 90-х через активну боротьбу за права тварин. Але це не означає, що стильні шуби зникли — навпаки, їхнє місце зайняли яскраві моделі зі штучного хутра. Кольорові хутряні пальта ідеальний вибір для тих, хто хоче привернути увагу. І сьогодні цей тренд знову на вершині!

Штучне хутро. Фото з Instagram

Гольфи до колін

Важко уявити 90-ті без класичних гольфів до колін. Вони стали знаковими завдяки культовому фільму "Безголові", а сьогодні цей елемент гардероба знову у тренді завдяки брендам на кшталт Sandy Liang. Поєднувати їх можна з балетками, лоферами чи навіть туфлями на підборах. Вони додають образу елегантності, легкого ретро-шарму та неповторного стилю.

Гольфи до коліна. Фото з Instagram

Крабики для волосся

Аксесуар, який неможливо було оминути в 90-х, знову повертається. Крабики для волосся носили всі — від школярок до кінозірок, а Сьогодні вони доступні у різноманітних формах — від лаконічних до яскравих і навіть дизайнерських моделей. Це ідеальний аксесуар, який дозволяє швидко зробити стильну зачіску та залишатися в тренді.

Крабик для волосся. Фото з Instagram

Грубі черевики

Якщо уявити 90-ті в одному взутті, то це, безперечно, Dr. Martens. Масивні черевики стали символом бунтарського духу, популяризованого гранж-культурою.

Грубі черевики. Фото з Instagram

Вони чудово поєднуються з будь-яким одягом: від джинсів з дірками до легких суконь.

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