Мода 90-х возвращается - культовые тренды в новом обличье

Стильная девушка. Фото: Freepik

Если вы с ностальгией просматриваете старые сериалы или фотографии и ловите себя на мысли, что стиль тех времен был действительно особенным, то у нас отличная новость — мода 90-х вернулась! Все, что когда-то казалось незабываемым, снова на пике популярности: платья-слипы, искусственные шубы, высокие гольфы, массивная обувь и аксессуары, которые стали культовыми.

Новини.LIVE расскажет о нескольких трендах из 90-х, которые снова пользуются спросом в этом году.

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Платформа

Обувь на платформе снова завоевывает подиумы и улицы модных столиц. В 90-х этот тренд прославили Spice Girls, а также супермодели, среди которых особенно запомнился момент падения Наоми Кэмпбелл на показе Vivienne Westwood из-за 8-сантиметровой платформы. Однако даже это не помешало ее карьере — она просто поднялась и продолжила дефилировать.

Сегодня дизайнеры, такие как Prada и Tibi, возвращают этот тренд в свои коллекции, доказывая, что платформа добавляет не только сантиметров, но и характера образу.

Туфли на платформе. Фото из Instagram

Искусственный мех

Настоящий мех потерял популярность еще в 90-х из-за активной борьбы за права животных. Но это не значит, что стильные шубы исчезли — наоборот, их место заняли яркие модели из искусственного меха. Цветные меховые пальто идеальный выбор для тех, кто хочет привлечь внимание. И сегодня этот тренд снова на вершине!

Искусственный мех. Фото из Instagram

Гольфы до колен

Трудно представить 90-е без классических гольфов до колен. Они стали знаковыми благодаря культовому фильму "Безголовые", а сегодня этот элемент гардероба снова в тренде благодаря брендам вроде Sandy Liang. Сочетать их можно с балетками, лоферами или даже туфлями на каблуках. Они добавляют образу элегантности, легкого ретро-шарма и неповторимого стиля.

Гольфы до колена. Фото из Instagram

Крабики для волос

Аксессуар, который невозможно было обойти стороной в 90-х, снова возвращается. Крабики для волос носили все — от школьниц до кинозвезд, а сегодня они доступны в различных формах — от лаконичных до ярких и даже дизайнерских моделей. Это идеальный аксессуар, который позволяет быстро сделать стильную прическу и оставаться в тренде.

Крабик для волос. Фото из Instagram

Грубые ботинки

Если представить 90-е в одной обуви, то это, бесспорно, Dr. Martens. Массивные ботинки стали символом бунтарского духа, популяризированного гранж-культурой.

Грубые ботинки. Фото из Instagram

Они отлично сочетаются с любой одеждой: от джинсов до легких платьев.

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