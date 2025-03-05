Стиль 90-х возвращается — что будет актуально в 2025 году

Девушка в образе 90-х. Фото: Freepik

Весна уже наступила, а с ней — у большинства появилось желание забыть о тяжелых пальто и одеваться легче. Но погода может преподнести сюрпризы, и чтобы не стать жертвой весеннего переохлаждения, есть стильный выход — многослойный гранж. Это не просто модный тренд, а еще и практичный способ одеваться тепло, не теряя стиля.

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Представьте: куртка поверх худи, худи поверх рубашки, а рубашка — свободно связана на поясе. Или же бомбер на юбку-килт поверх брюк. Именно такие образы заполонили улицы во время модных недель в Париже и Копенгагене, а дизайнеры еще раз подтвердили: 90-е возвращаются, и клетка — главный герой сезона.

Главная фишка — фланелевая рубашка. Этот элемент снова на пике популярности, ведь его легко комбинировать. Например, можно просто завязать на поясе поверх джинсов — так, как это делали еще в 90-х. Именно такая деталь стала неотъемлемой частью образов на подиумах Acne Studios, Burberry, Tommy Hilfiger и Bottega Veneta.

Стильный образ. Фото из Instagram

Но клетка — это не только про повседневный стиль. Если добавить к клетчатой рубашке стильный жакет или интересную юбку, можно создать оригинальный образ даже для вечеринки. И главное — никакого дискомфорта из-за весенних температурных качелей.

Интересный образ. Фото из Instagram

Итак, весной 2025 года можно смело экспериментировать с многослойностью. Главное — не бояться миксовать принты и текстуры, ведь гранж в новом сезоне будет еще смелее и интереснее.

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