Джинсы в стиле 90-х – образы, которые вы точно захотите носить

Стильные джинсы. Фото: Freepik

Один из самых горячих трендов 2025 года, который точно останется с нами надолго, — это минимализм 90-х. Четкие силуэты, базовые цвета, удобство и лаконичная элегантность создают идеальную формулу стильного образа. А главный герой весеннего гардероба —-джинсы. Как их носить, чтобы выглядеть максимально актуально?

Cosmopolitan поделился самыми модными сочетаниями этой весны.

Читайте также:

Трендовые образы этой весны

Джинсы + леопардовый принт

В этом сезоне анималистические мотивы возвращаются на пик популярности, и леопардовый верх — безусловный маст-хэв. Это может быть легкая рубашка, лонгслив или даже жакет с таким принтом. Чтобы образ выглядел стильно, а не перегружено, сочетайте его с классическим черным пиджаком и минималистичными аксессуарами.

Образ с леопардовым принтом. Фото из Instagram

Джинсы + белая рубашка

Культовое сочетание, которое пришло к нам из 90-х и не потеряло актуальности. Чтобы придать образу изюминку, дополните его остроносыми ботильонами, свитером, легко завязанным на плечах, и темными очками. Это простая, но эффектная формула стильного повседневного образа.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Total denim

Джинсовые тотал-луки снова на коне! Самый стильный вариант — сочетание рубашки и джинсов в одном оттенке. Индиго, светлый голубой или серый деним — выбирайте свой любимый вариант и дополняйте его массивными аксессуарами или минималистичной обувью.

Total denim. Фото из Instagram

Джинсы + кожаная куртка

Если хотите почувствовать себя супермоделью 90-х, это сочетание именно для вас. Прямые джинсы, простой топ, косуха и большая сумка-шопер — лаконично, но с характером. Добавьте к этому лаконичные украшения или массивные солнцезащитные очки — и образ готов.

Кожаная куртка в образе. Фото из Instagram

Джинсы + белая футболка

Еще одна классика, которая всегда выглядит безупречно. Но чтобы сделать лук интереснее, добавьте акценты: замшевый жакет, контрастный пояс, очки в ретро-стиле или сумку необычной формы.

Замшевый жакет. Фото из Instagram

И не забывайте, что маленькие детали делают большой стиль.

Ранее мы писали о том, какие нестандартные джинсы будут в центре внимания в 2025 году.

Также мы сообщали, какие кардиганы в тренде этой весной.