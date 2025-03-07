Джинсы в стиле 90-х – образы, которые вы точно захотите носить

Образы в стиле 90-х с самыми модными джинсами весны-2025
Один из самых горячих трендов 2025 года, который точно останется с нами надолго, — это минимализм 90-х. Четкие силуэты, базовые цвета, удобство и лаконичная элегантность создают идеальную формулу стильного образа. А главный герой весеннего гардероба —-джинсы. Как их носить, чтобы выглядеть максимально актуально?
Cosmopolitan поделился самыми модными сочетаниями этой весны.
Трендовые образы этой весны
Джинсы + леопардовый принт
В этом сезоне анималистические мотивы возвращаются на пик популярности, и леопардовый верх — безусловный маст-хэв. Это может быть легкая рубашка, лонгслив или даже жакет с таким принтом. Чтобы образ выглядел стильно, а не перегружено, сочетайте его с классическим черным пиджаком и минималистичными аксессуарами.
Джинсы + белая рубашка
Культовое сочетание, которое пришло к нам из 90-х и не потеряло актуальности. Чтобы придать образу изюминку, дополните его остроносыми ботильонами, свитером, легко завязанным на плечах, и темными очками. Это простая, но эффектная формула стильного повседневного образа.
Total denim
Джинсовые тотал-луки снова на коне! Самый стильный вариант — сочетание рубашки и джинсов в одном оттенке. Индиго, светлый голубой или серый деним — выбирайте свой любимый вариант и дополняйте его массивными аксессуарами или минималистичной обувью.
Джинсы + кожаная куртка
Если хотите почувствовать себя супермоделью 90-х, это сочетание именно для вас. Прямые джинсы, простой топ, косуха и большая сумка-шопер — лаконично, но с характером. Добавьте к этому лаконичные украшения или массивные солнцезащитные очки — и образ готов.
Джинсы + белая футболка
Еще одна классика, которая всегда выглядит безупречно. Но чтобы сделать лук интереснее, добавьте акценты: замшевый жакет, контрастный пояс, очки в ретро-стиле или сумку необычной формы.
И не забывайте, что маленькие детали делают большой стиль.
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