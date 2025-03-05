Трендові кардигани 2025 — які моделі варто придбати

Дівчина в стильних кардиганах. Фото: Freepik

Весна вже настала, а це означає, що настав час оновити гардероб! І головний герой цього сезону — кардиган. Він не тільки зігріє у мінливу погоду, але й додасть образу вишуканості.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Об’ємні та м’які кардигани

Свобода рухів і затишок — головні критерії для весняних кардиганів. У 2025 році модними залишаються оверсайз-моделі з ніжних і теплих матеріалів — кашеміру, мохеру та вовни. Вони створюють відчуття домашнього комфорту, але при цьому мають елегантний вигляд. Ідеально поєднуються з джинсами, сукнями або навіть спортивним стилем.

М'який кардиган. Фото з Instagram

Укорочені моделі

Короткі кардигани — мастхев для весни! Вони чудово пасують до штанів із високою посадкою, спідниць та суконь. У 2025 році в моді варіанти з виразною текстурою, ґудзиками та об’ємними рукавами. Це ідеальне рішення для створення жіночних образів із ноткою ретро.

Короткий кардиган. Фото з Instagram

Асиметричні кардигани — нестандартні силуети

Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на асиметричні моделі. Вони можуть мати нерівні краї, ефект запаху або нестандартні вирізи. Такий кардиган додає образу динамічності та має дуже сучасний вигляд. Особливо крутий вигляд він має у поєднанні з вузькими штанами або облягаючими сукнями.

Стильний образ. Фото з Instagram

Довгі кардигани

Якщо хочеться чогось більш елегантного, довгі кардигани стануть ідеальним вибором. Вони візуально витягують силует, роблячи образ гармонійним. Особливо актуальні моделі з поясом, розрізами з боків та легкими матеріалами. Ідеально пасують як до ботильйонів, так і до кросівок.

Довгий кардиган. Фото з Instagram

Який колір кардиганів в тренді

Ніжні кольори беруть верх: кремовий, бежевий, сірий, оливковий, ніжно-рожевий та блакитний. Вони легко комбінуються з іншими речами у гардеробі та додають образу легкості. Кардиган у такому кольорі має вишуканий вигляд, навіть якщо ви просто накинули його на базову футболку.

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