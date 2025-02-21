Головні тренди 2025 — які речі будуть в моді цієї весни

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Весна — це не тільки про оновлення природи, а й про оновлення гардероба. Якщо хочеться освіжити свій стиль та додати йому сучасного вигляду, варто звернути увагу на ці п’ять трендових позицій, які вже з’являються у блогерів та модників у соцмережах.

Новини.LIVE розповість про актуальні тренди весни-2025.

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Відтінок гіркого шоколаду

Темні відтінки не лише для осені та зими. Насичений шоколадний колір увірвався у весняну моду, пропонуючи розкішний, глибокий тон, який чудово поєднується з базовими речами. Пальто, костюми, штани, шкіряні спідниці та навіть взуття в цьому кольорі мають дорогий вигляд, а головне — легко комбінуються з іншими трендовими відтінками, такими як ніжний беж або теплий молочний.

Коричневі штани. Фото з Instagram

Класичні лофери

Лофери повертаються у моду щороку, але зараз їх носять по-новому. Вони стали ще більш універсальними: обирають моделі на масивній підошві для сміливого акценту або класичні мінімалістичні варіанти для офісного стилю.

Найбільш популярні кольори — чорний, темно-коричневий та карамельний. Лофери чудово поєднуються як із класичними штанами чи спідницею, так і з джинсами або навіть спортивним стилем, додаючи нотку елегантності.

Лофери. Фото з Instagram

Парка — незамінна весняна куртка

Якщо хочеться чогось легкого, комфортного та модного, парка – чудовий варіант. Цього сезону вона з’являється в оновленому вигляді: з утилітарними кишенями, поясами, які підкреслюють талію, або в яскравих кольорах. Популярні відтінки — оливковий, пісочний, темно-синій і навіть приглушений рожевий. Парка ідеально пасує для мінливої весняної погоди — не надто тепла, але й не легка.

Парка. Фото з Instagram

Прямокутна сумка

Цьогорічна весна — це час мінімалізму та структурованих форм. Прямокутні сумки виглядають дорого та гармонійно доповнюють будь-який образ — від ділового костюма до кежуал-луку з джинсами та лоферами. Особливою популярністю користуються моделі Miu Miu та інших брендів, які грають із формами та текстурами: гладка шкіра, матова фактура або навіть плетені варіанти.

Прямокутна сумка. Фото з Instagram

Принтовані шкарпетки

Тепер шкарпетки — це не просто необхідний аксесуар, а справжній елемент стилю. Весняні образи доповнюються шкарпетками з яскравими візерунками, написами, смужками та навіть флористичними принтами.

Принтовані носки. Фото з Instagram

Найсміливіші варіанти — кольорові або з незвичайними графічними елементами, які додають образу динаміки. Особливо цікавий вигляд вони мають у поєднанні з лоферами або кросівками.

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