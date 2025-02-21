Главные тренды 2025 – какие вещи будут в моде этой весной

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Весна — это не только об обновлении природы, но и об обновлении гардероба. Если хочется освежить свой стиль и придать ему современный вид, стоит обратить внимание на эти пять трендовых позиций, которые уже появляются у блогеров и модников в соцсетях.

Новини.LIVE расскажет об актуальных трендах весны-2025.

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Оттенок горького шоколада

Темные оттенки не только для осени и зимы. Насыщенный шоколадный цвет ворвался в весеннюю моду, предлагая роскошный, глубокий тон, который прекрасно сочетается с базовыми вещами. Пальто, костюмы, брюки, кожаные юбки и даже обувь в этом цвете выглядят дорого, а главное — легко комбинируются с другими трендовыми оттенками, такими как нежный беж или теплый молочный.

Коричневые брюки. Фото из Instagram

Классические лоферы

Лоферы возвращаются в моду каждый год, но сейчас их носят по-новому. Они стали еще более универсальными: выбирают модели на массивной подошве для смелого акцента или классические минималистичные варианты для офисного стиля.

Наиболее популярные цвета — черный, темно-коричневый и карамельный. Лоферы прекрасно сочетаются как с классическими брюками или юбкой, так и с джинсами или даже спортивным стилем, добавляя нотку элегантности.

Лоферы. Фото из Instagram

Парка — незаменимая весенняя куртка

Если хочется чего-то легкого, комфортного и модного, парка — отличный вариант. В этом сезоне она появляется в обновленном виде: с утилитарными карманами, поясами, которые подчеркивают талию, или в ярких цветах. Популярные оттенки — оливковый, песочный, темно-синий и даже приглушенный розовый. Парка идеально подходит для переменчивой весенней погоды — не слишком теплая, но и не легкая.

Парка. Фото из Instagram

Прямоугольная сумка

Нынешняя весна — это время минимализма и структурированных форм. Прямоугольные сумки выглядят дорого и гармонично дополняют любой образ — от делового костюма до кэжуал-лука с джинсами и лоферами. Особой популярностью пользуются модели Miu Miu и других брендов, которые играют с формами и текстурами: гладкая кожа, матовая фактура или даже плетеные варианты.

Прямоугольная сумка. Фото из Instagram

Принтованные носки с принтами

Теперь носки — это не просто необходимый аксессуар, а настоящий элемент стиля. Весенние образы дополняются носками с яркими узорами, надписями, полосками и даже флористическими принтами.

Принтованные носки. Фото из Instagram

Самые смелые варианты — цветные или с необычными графическими элементами, которые добавляют образу динамики. Особенно интересно они смотрятся в сочетании с лоферами или кроссовками.

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