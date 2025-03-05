Трендовые кардиганы 2025 — какие модели стоит приобрести

Девушка в стильных кардиганах. Фото: Freepik

Весна уже наступила, а это значит, что пришло время обновить гардероб! И главный герой этого сезона — кардиган. Он не только согреет в переменчивую погоду, но и придаст образу изысканности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Объемные и мягкие кардиганы

Свобода движений и уют — главные критерии для весенних кардиганов. В 2025 году модными остаются оверсайз-модели из нежных и теплых материалов — кашемира, мохера и шерсти. Они создают ощущение домашнего комфорта, но при этом выглядят элегантно. Идеально сочетаются с джинсами, платьями или даже спортивным стилем.

Мягкий кардиган. Фото из Instagram

Укороченные модели

Короткие кардиганы — мастхэв для весны! Они отлично подходят к брюкам с высокой посадкой, юбкам и платьям. В 2025 году в моде варианты с выразительной текстурой, пуговицами и объемными рукавами. Это идеальное решение для создания женственных образов с ноткой ретро.

Короткий кардиган. Фото из Instagram

Асимметричные кардиганы — нестандартные силуэты

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на асимметричные модели. Они могут иметь неровные края, эффект запаха или нестандартные вырезы. Такой кардиган добавляет образу динамичности и выглядит очень современно. Особенно круто он выглядит в сочетании с узкими брюками или облегающими платьями.

Стильный образ. Фото из Instagram

Длинные кардиганы

Если хочется чего-то более элегантного, длинные кардиганы станут идеальным выбором. Они визуально вытягивают силуэт, делая образ гармоничным. Особенно актуальны модели с поясом, разрезами по бокам и легкими материалами. Идеально подходят как к ботильонам, так и к кроссовкам.

Длинный кардиган. Фото из Instagram

Какой цвет кардиганов в тренде

Нежные цвета берут верх: кремовый, бежевый, серый, оливковый, нежно-розовый и голубой. Они легко комбинируются с другими вещами в гардеробе и добавляют образу легкости. Кардиган в таком цвете выглядит изысканно, даже если вы просто накинули его на базовую футболку.

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